Đến trường đón con, bà mẹ nằng nặc đòi đổi giáo viên khi thấy trang phục của cô giáo trẻ

Thế giới 11/11/2020 14:44

Sau khi đến trường, nhìn thấy cô giáo ăn mặc gợi cảm thì người mẹ đòi đổi giáo viên vì sợ các cháu học sinh bị ảnh hưởng.

Ngoài bố mẹ, giáo viên là người có ảnh hưởng không nhỏ đến các em học sinh. Mới đây, câu chuyện một người mẹ nhìn thấy cô giáo ăn mặc gợi cảm đã yêu cầu đổi giáo viên vì sợ các cháu học sinh hư hỏng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, cô giáo Lưu (23 tuổi) được phân đi thực tập tại một ngôi trường tiểu học ở vùng nông thôn Trung Quốc. Mặc dù theo nghề giáo nhưng cô nàng lại sở hữu ngoại hình như người mẫu. Cô giáo trẻ cao tới 1m72, sở hữu đôi chân dài miên man. Không chỉ vậy, cô còn có khuôn mặt xinh xắn. Vì trẻ tuổi nên cô Lưu có gu ăn mặc rất năng động, khiến nhiều phụ huynh bất bình.

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Cô giáo trẻ thường xuyên mặc quần áo gợi cảm đến lớp dạy học sinh - Ảnh: Internet
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Nhìn thấy cảnh tượng này, phụ huynh yêu cầu đổi giáo viên vì sợ học sinh hư hỏng - Ảnh: Internet

Được biết, dù dạy học sinh tiểu học nhưng cô giáo trẻ thường xuyên mặc áo phông và chân váy ngắn ngang đùi hoặc quần short lên lớp. Thậm chí có lần cô Lưu còn diện cả áo crop top hở nguyên vùng bụng xuất hiện trong lớp học. Trong một lần đón con, một bà mẹ nhìn thấy cảnh tượng này đã ngay lập tức bày tỏ thái độ không hài lòng. Bà cho rằng cô Lưu thiếu đứng đắn, không phù hợp với môi trường sư phạm. 

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Trên trang cá nhân, cô Lưu cũng đăng ảnh sexy không kém - Ảnh: Internet

Ngoài đời, cô Lưu cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh ăn mặc gợi cảm trên trang cá nhân. Nhiều phụ huynh cho rằng, trang phục quá ngắn của cô Lưu có thể khiến học trò xao nhãng việc học. Ngoài ra, bọn trẻ cũng dễ bắt chước theo cách ăn mặc gợi cảm của cô giáo. 

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