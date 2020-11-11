Không thấy vợ chồng anh T. đi làm, người thân đến tìm thì phát hiện cả hai tử vong bất thường trong bồn chứa phân.

Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong bồn chứa phân.

Người thân đến tìm thì phát hiện 2 vợ chồng anh T. tử vong bất thường trong bồn chứa phân - Ảnh: Internet

Theo thông tin đại diện Công an huyện Phú Giáo chia sẻ trên Tiền Phong, vì sự việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể công bố nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong.

Cũng theo nguồn tin trên, vào sáng 10/11, người thân không thấy vợ chồng anh T. và chị Q. (cùng ngụ tại xã An Linh, huyện Phú Giáo) đi làm như thường ngày nên gọi điện hỏi thăm. Sau nhiều lần gọi điện nhưng không thấy ai bắt máy, người thân tìm đến nhà thì phát hiện cả hai tử vong bên trong bồn chứa phân gắn sau xe kéo.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện cơ thể 2 nạn nhân dính nhiều bùn nhưng chưa phát hiện vết thương nào. Chiếc xe kéo này được hai vợ chồng dùng để đi mua phân về bón cho cao su. Họ thường sử dụng bồn nước hỏng để ủ phân bón. Được biết, vợ chồng anh T. làm thuê để nuôi 3 đứa con.

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