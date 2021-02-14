Tháng 3/2020, Lewis bị nhiễm Covid-19. Sau khi khỏi bệnh, cô trở lại luyện tập và phát hiện sức khỏe không còn như ban đầu. Nó giống như coronavirus đang “đốt cháy” cơ thể cô. Đã 11 tháng qua đi, Lewis vẫn bị các triệu chứng, bao gồm đau nhức cơ và khớp, tim đập nhanh, tái phát các cơn sốt và đau ngực.

Theo South China Morning Post, Tamsin Lewis là một bác sĩ, nhà sáng lập nền tảng về sức khỏe và tuổi thọ, cựu vận động viên ba môn phối hợp chuyên nghiệp và nhà vô địch Ironman nước Anh năm 2014. Các thành tích đó cô đều đạt trước năm 40 tuổi.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi của cô đã tăng từ 37 nhịp một phút trước Covid-19 lên 85 trong những tuần sau đó. Mặc dù hiện tại, điều này đã được kiểm soát bằng thuốc, nhưng cô không thể tập thể dục với bất kỳ cường độ nào nữa. Cô còn có cảm giác sắp ngất khi đứng lên vì sự thay đổi nhịp tim và huyết áp. Lewis còn tiết lộ mình bị chứng “rối loạn lo âu” và thường xuyên đổ mồ hôi. Covid-19 đã tàn phá hệ thần kinh của cô và cô ý thức được điều đó.

Lewis cho biết: “Tôi luôn cảm thấy “đói khí” trong một thời gian dài nên không thể hít thở sâu. Trái tim tôi không thể thư giãn và sự tập trung cũng giảm đi”.

Cô đã và đang phải hứng chịu những di chứng của Covid-19 dù đã khỏi bệnh - Ảnh: Tamsin Lewis

Tác động kéo dài của Covid-19 cũng làm hệ thống miễn dịch của cô bị ảnh hưởng, cơ thể cô tăng độ nhạy cảm với các kích thích như stress, nhiễm trùng và thức ăn.

Một số phương pháp điều trị đã giúp giảm bớt các triệu chứng của cô chẳng hạn như bơi nước lạnh thường xuyên. Xông hơi bằng tia hồng ngoại và liệu pháp ánh sáng đỏ cho phản ứng endorphin mạnh, làm giảm cơn đau. Cô cũng dùng các loại thuốc bổ sung bao gồm một este xeton - được cho là cải thiện khả năng thể thao, sự tập trung và năng lượng. Để giảm sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột, cô tuân theo một chế độ ăn uống ít histamine, tránh sữa lên men, đậu nành lên men và rau lên men, cũng như cá đóng hộp, giấm, rượu, rau bina và cà chua.

Lewis tin rằng việc hồi phục của mình chậm hơn bình thường là do di truyền tình trạng viêm khớp và hen suyễn từ mẹ. Tuy nhiên, rất may hiện tại các triệu chứng của cô đang được cải thiện. Cô cho biết thêm: “Qua từng tháng, tôi khỏe hơn, ít tái phát hơn. Nhưng tôi nghĩ sẽ mất khoảng thời gian tốt nhất của năm 2021 để quay trở lại thậm chí chạy bộ”.

Lewis đang sống với con gái sau khi khỏi bệnh - Ảnh: Tamsin Lewis

Được biết, trường hợp của Lewis không phải là hiếm gặp. Cứ 10 người nhiễm nCoV thì một người phải sống chung với hậu quả kéo dài.

Theo tạp chí y khoa The Lancet, Covid-19 có thể gây ra nhiều biến chứng kể cả sau khi khỏi bệnh, bao gồm ho kéo dài, khó thở, đau ngực, rối loạn chức năng nhận thức và suy nhược trong ít nhất 12 tuần.

Tiến sĩ Christopher Hui, chuyên gia về hô hấp và hồi sức, cho biết: "Chính phủ Anh dự đoán 45% số bệnh nhân nhiễm nCoV cần hệ thống y tế cấp thấp và nguồn lực xã hội để hồi phục sức khỏe. Khoảng 4% trong số bệnh nhân cần được phục hồi chức năng với cường độ cao hơn, nhất là những người điều trị nội trú".

Matthew Ross, một người từng mắc Covid-19 năm 2020 cũng cho biết bệnh nhân cần kiên nhẫn trong quá trình hồi phục.

Chia sẻ về quá trình hồi phục, Ross cũng cho biết anh thường xuyên ra ngoài, ngừng uống rượu, tập thiền định và uống men vi sinh hằng ngày nhằm cải thiện hệ vi khuẩn chí có lợi cho hệ tiêu hóa.