Covid-19 có thể để lại di chứng kéo dài đối với người nhiễm bệnh

Thế giới 14/02/2021 13:50

Nhiều người sau khi được chữa khỏi Covid-19 vẫn bị các di chứng đeo bám rất lâu như khó thở, đau ngực, rối loạn chức năng nhận thức và suy nhược kéo dài ít nhất là 12 tuần.

Theo South China Morning Post, Tamsin Lewis là một bác sĩ, nhà sáng lập nền tảng về sức khỏe và tuổi thọ, cựu vận động viên ba môn phối hợp chuyên nghiệp và nhà vô địch Ironman nước Anh năm 2014. Các thành tích đó cô đều đạt trước năm 40 tuổi. 

covid 19
Tamsin Lewis là một cựu vận động viên ưu tú trước khi mắc bệnh - Ảnh: Tamsin Lewis

Tháng 3/2020, Lewis bị nhiễm Covid-19. Sau khi khỏi bệnh, cô trở lại luyện tập và phát hiện sức khỏe không còn như ban đầu. Nó giống như coronavirus đang “đốt cháy” cơ thể cô. Đã 11 tháng qua đi, Lewis vẫn bị các triệu chứng, bao gồm đau nhức cơ và khớp, tim đập nhanh, tái phát các cơn sốt và đau ngực.

Lewis cho biết: “Tôi luôn cảm thấy “đói khí” trong một thời gian dài nên không thể hít thở sâu. Trái tim tôi không thể thư giãn và sự tập trung cũng giảm đi”.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi của cô đã tăng từ 37 nhịp một phút trước Covid-19 lên 85 trong những tuần sau đó. Mặc dù hiện tại, điều này đã được kiểm soát bằng thuốc, nhưng cô không thể tập thể dục với bất kỳ cường độ nào nữa. Cô còn có cảm giác sắp ngất khi đứng lên vì sự thay đổi nhịp tim và huyết áp. Lewis còn tiết lộ mình bị chứng “rối loạn lo âu” và thường xuyên đổ mồ hôi. Covid-19 đã tàn phá hệ thần kinh của cô và cô ý thức được điều đó.

covid 19
Cô đã và đang phải hứng chịu những di chứng của Covid-19 dù đã khỏi bệnh -  Ảnh: Tamsin Lewis

Tác động kéo dài của Covid-19 cũng làm hệ thống miễn dịch của cô bị ảnh hưởng, cơ thể cô tăng độ nhạy cảm với các kích thích như stress, nhiễm trùng và thức ăn.

Một số phương pháp điều trị đã giúp giảm bớt các triệu chứng của cô chẳng hạn như bơi nước lạnh thường xuyên. Xông hơi bằng tia hồng ngoại và liệu pháp ánh sáng đỏ cho phản ứng endorphin mạnh, làm giảm cơn đau. Cô cũng dùng các loại thuốc bổ sung bao gồm một este xeton - được cho là cải thiện khả năng thể thao, sự tập trung và năng lượng. Để giảm sự mất cân bằng trong hệ vi sinh vật đường ruột, cô tuân theo một chế độ ăn uống ít histamine, tránh sữa lên men, đậu nành lên men và rau lên men, cũng như cá đóng hộp, giấm, rượu, rau bina và cà chua.

Lewis tin rằng việc hồi phục của mình chậm hơn bình thường là do di truyền tình trạng viêm khớp và hen suyễn từ mẹ. Tuy nhiên, rất may hiện tại các triệu chứng của cô đang được cải thiện. Cô cho biết thêm: “Qua từng tháng, tôi khỏe hơn, ít tái phát hơn. Nhưng tôi nghĩ sẽ mất khoảng thời gian tốt nhất của năm 2021 để quay trở lại thậm chí chạy bộ”.

covid 19
Lewis đang sống với con gái sau khi khỏi bệnh -  Ảnh: Tamsin Lewis

Được biết, trường hợp của Lewis không phải là hiếm gặp. Cứ 10 người nhiễm nCoV thì một người phải sống chung với hậu quả kéo dài.

Theo tạp chí y khoa The Lancet, Covid-19 có thể gây ra nhiều biến chứng kể cả sau khi khỏi bệnh, bao gồm ho kéo dài, khó thở, đau ngực, rối loạn chức năng nhận thức và suy nhược trong ít nhất 12 tuần.

Tiến sĩ Christopher Hui, chuyên gia về hô hấp và hồi sức, cho biết: "Chính phủ Anh dự đoán 45% số bệnh nhân nhiễm nCoV cần hệ thống y tế cấp thấp và nguồn lực xã hội để hồi phục sức khỏe. Khoảng 4% trong số bệnh nhân cần được phục hồi chức năng với cường độ cao hơn, nhất là những người điều trị nội trú".

Matthew Ross, một người từng mắc Covid-19 năm 2020 cũng cho biết bệnh nhân cần kiên nhẫn trong quá trình hồi phục. 

Chia sẻ về quá trình hồi phục, Ross cũng cho biết anh thường xuyên ra ngoài, ngừng uống rượu, tập thiền định và uống men vi sinh hằng ngày nhằm cải thiện hệ vi khuẩn chí có lợi cho hệ tiêu hóa.

Hải Dương: Khẩn tìm người tiếp xúc với 11 F1 và tài xế lái xe ô tô đưa đón công nhân

Hải Dương: Khẩn tìm người tiếp xúc với 11 F1 và tài xế lái xe ô tô đưa đón công nhân

Cơ quan y tế tỉnh Hải Dương đã ra thông báo những ai từng tiếp xúc với 11 công dân và và tài xế ô tô công ty Brother cần khẩn trương khai báo y tế để được hướng dẫn phòng ngừa Covid-19, tránh dịch bệnh lây lan.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh virus Corora đại dịch bùng phát

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 22 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích