Hải Dương: Khẩn tìm người tiếp xúc với 11 F1 và tài xế lái xe ô tô đưa đón công nhân

Tin nóng 14/02/2021 11:15

Cơ quan y tế tỉnh Hải Dương đã ra thông báo những ai từng tiếp xúc với 11 công dân và và tài xế ô tô công ty Brother cần khẩn trương khai báo y tế để được hướng dẫn phòng ngừa Covid-19, tránh dịch bệnh lây lan.

Khoảng 21h15 ngày 13/2, tại Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ninh Giang nhận được thông báo từ Công an huyện Cẩm Giàng về trường hợp anh N.L.N. (SN 1999), trú tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng là công nhân Công ty Brother tại khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

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Phát hiện thêm ca dương tính với Covid-19 ở Hải Dương - Ảnh minh họa: Internet

Qua truy vết ban đầu, trên địa bàn huyện Ninh Giang có 11 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính nói trên, gồm: Nguyễn Thị Lanh (SN 1983, thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong); Lê Thị Ngàn (SN 1983, thôn Động Trạch, xã Hồng Phong); Nguyễn Thị Muộn (SN 1980, thôn Động Trạch, xã Hồng Phong); Nguyễn Thị Toan (SN 1979, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong); Phạm Thị Làn (SN 1987, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong); Nguyễn Thị Ngần (thôn Hữu Chung, xã Tân Phong); Phan Thị Xuyến (SN 1984, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc); Nguyễn Thị Lương (SN 1988, thôn Lũng Quý, xã Kiến Quốc); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2002, thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc); Chu Thị Hiếu (SN 1990, thôn An Lãng, xã Hồng Phúc); Bùi Hồng Tân (SN 1994, thôn An Lý, xã Hưng Long).

Cũng theo cơ quan y tế, những người đi trên xe ô tô BKS 34C- 02.402 do tài xế Nguyễn Văn Quốc (SN 1978), trú tại thôn Quang Rực, xã Hồng Phong điều khiển đưa đón công nhân Công ty Brother về huyện Ninh Giang vào các ngày 2/2 – 3/2/2021 cần liên lạc ngay với trạm y tế nơi gần nhất, chính quyền UBND sở tại hoặc gọi vào số điện thoại đường dây nóng: 0964 691 616 – 0912 516 831.

Hải Dương: Khẩn tìm người tiếp xúc với 11 F1 và tài xế lái xe ô tô đưa đón công nhân - Ảnh 2
Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ninh Giang - Ảnh: TL

Cơ quan y tế yêu cầu những ai có liên quan đến các trường hợp kể trên khẩn trương thực hiện khai báo y tế. Nếu không khai báo trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Như vậy đến hết ngày hôm qua, tỉnh Hải Dương có 10/12 huyện, thị xã, thành phố có bệnh nhân mắc COVID-19 gồm: TP. Chí Linh, TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, huyện Nam Sách, huyện Kim Thành, huyện Tứ Kỳ, huyện Ninh Giang, huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang.

Hải Dương: Khẩn tìm người tiếp xúc với 11 F1 và tài xế lái xe ô tô đưa đón công nhân - Ảnh 3

Từ khóa:   Hải Dương virus Corora đại dịch bùng phát

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