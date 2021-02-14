Hải Dương: Khẩn tìm người tiếp xúc với 11 F1 và tài xế lái xe ô tô đưa đón công nhân

Khoảng 21h15 ngày 13/2, tại Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ninh Giang nhận được thông báo từ Công an huyện Cẩm Giàng về trường hợp anh N.L.N. (SN 1999), trú tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng là công nhân Công ty Brother tại khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phát hiện thêm ca dương tính với Covid-19 ở Hải Dương - Ảnh minh họa: Internet

Qua truy vết ban đầu, trên địa bàn huyện Ninh Giang có 11 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính nói trên, gồm: Nguyễn Thị Lanh (SN 1983, thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong); Lê Thị Ngàn (SN 1983, thôn Động Trạch, xã Hồng Phong); Nguyễn Thị Muộn (SN 1980, thôn Động Trạch, xã Hồng Phong); Nguyễn Thị Toan (SN 1979, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong); Phạm Thị Làn (SN 1987, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong); Nguyễn Thị Ngần (thôn Hữu Chung, xã Tân Phong); Phan Thị Xuyến (SN 1984, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc); Nguyễn Thị Lương (SN 1988, thôn Lũng Quý, xã Kiến Quốc); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2002, thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc); Chu Thị Hiếu (SN 1990, thôn An Lãng, xã Hồng Phúc); Bùi Hồng Tân (SN 1994, thôn An Lý, xã Hưng Long).