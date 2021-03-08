Con trai qua đời 2 tháng, bố mẹ phát hiện sự thật gây sốc về con dâu và 4 đứa cháu nội

Thế giới 08/03/2021 07:10

Chỉ 2 tháng sau khi con trai qua đời, bố mẹ chồng chẳng những phát hiện con dâu ngoại tình mà sự thật về 4 đứa cháu nội cũng bị phanh phui.

Truyền thông địa phương đang xôn xao về vụ bố mẹ chồng phát hiện con dâu ngoại tình thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Theo Zimbabwedaily, cô Maria Mthembo sống tại làng Ndandulo, thị trấn Gokwe, tỉnh Midlands, Zimbabwe bị bắt quả tang quan hệ bất chính với anh hàng xóm tên Amos Paradzai tại chính nhà trọ của cô này.

Éo le hơn nữa là Amos chơi rất thân với chồng của Maria. Anh Erick chồng của cô cũng chỉ mới qua đời cách đây 2 tháng. 

Con trai qua đời 2 tháng, bố mẹ phát hiện sự thật gây sốc về con dâu và 4 đứa cháu nội - Ảnh 1

Maria ngoại tình với hàng xóm suốt chục năm qua. Chồng của Maria đã nuôi 4 đứa con không phải con ruột mình - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ chồng của Maria vô cùng tức giận khi phát hiện vụ việc. Họ cho rằng Maria quá bội bạc và không tôn trọng Erick. Tuy nhiên, đây vẫn không phải sự thật nghiệt ngã nhất.

Không lâu sau, Maria đã thú nhận rằng đã qua lại với Amos cả chục năm qua. 4 đứa con của Maria cũng không phải con ruột của Erick mà là con của Amos. Erick đã "nuôi con tu hú" suốt nhiều năm.

Sự thật khiến bố mẹ Erick sốc nặng và quyết định tố cáo con dâu mình với cảnh sát.

Theo thông tin từ tòa án, cô Maria đã thừa nhận chuyện ngoại tình và có 4 đứa con riêng với anh hàng xóm nhưng vẫn sống cùng chồng.

Người phụ nữ khai với tòa án rằng do chồng quá cố của mình bị vô sinh nên đồng ý cho Maria sinh con với người khác. Tuy nhiên, Erick chẳng ngờ nổi người mà vợ ngoại tình lại chính là bạn thân mình. 

Cảnh sát trưởng Mkoka, người tiếp nhận điều tra vụ việc đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng trước lời khai của cô Maria. Ông Mkoka cho biết: "Gia đình của anh Erick bị sốc nặng trước lời thú tội của cô Maria. Sau khi xem xét vụ việc, cảnh sát đã yêu cầu anh Amos phải bồi thường 5 con bò cho gia đình anh Erick vì những tổn thương mà đôi nam nữ đã gây ra.

Cảnh sát vẫn đang cân nhắc phương án xử lý Maria. Cô ta khai rằng do chồng bị vô sinh nên mới đi 'xin con' từ anh hàng xóm, chồng cô cũng biết 4 đứa con không phải máu mủ của mình. Tuy nhiên giờ anh Erick đã chết nên chúng tôi chưa kiểm chứng được".

Hiện tại, tòa án địa phương vẫn đang tiếp tục xem xét, giải quyết vụ việc.

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