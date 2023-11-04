Con dâu bị bố chồng sát hại khi đang mang thai vì từ chối quan hệ

Thế giới 04/11/2023 09:45

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã tiến hành bắt giữa người đàn ông 53 tuổi với cáo buộc sát hại con dâu đang mang thai.

Theo Tribun News, vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 30/10 tại tỉnh Đông Java, Indonesia.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm được xác định là bố chồng tên Corey đã dùng dao làm bếp sát hại con dâu là Fetria, lúc này đang mang thai 8 tháng.

Sau đó, chồng của Feitria phát hiện cô nằm trên giường, toàn thân đầy máu, trong khi cha của cô bỏ chạy và trốn sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, bố vợ 53 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ thành công.

Trong khi đó, Fitria được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu sống và đứa bé trong bụng cô cũng được cho là đã tử vong.

Con dâu bị bố chồng sát hại khi đang mang thai vì từ chối quan hệ - Ảnh 1
Bố chồng sát hại con dâu đang mang thai 8 tháng. Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát trưởng cho biết động cơ vụ án mạng đang được điều tra, với cáo buộc nghi phạm muốn cưỡng hiếp nạn nhân.

Các giả định liên quan đến động cơ giết người cũng đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

“Bố chồng người đã sát hại con dâu đang mang thai 8 tháng vì cô này không chịu quan hệ, người mẹ và đứa con trong bụng đã tử vong”, tài khoản @Heraloebss được tờ Kilat.com trích dẫn trên bài viết.

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