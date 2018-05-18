Cô gái cởi sạch quần áo, nằm ăn vạ giữa đường vì bị bắt quả tang trộm đồ

Thế giới 18/05/2018 14:52

Bị nghi ngờ trộm đồ trong siêu thị, cô gái trẻ đã lột sạch quần áo mình ngay giữa đường để ăn vạ.

Sự việc trên xảy ra tại thị xã Nghĩa Ô, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Cô gái trẻ đã bị chủ siêu thị bắt lại vì mang theo nhiều đồ đạc chưa được thanh toán ra ngoài.

Theo đoạn clip được trang Shanghaiist chia sẻ, người phụ nữ cãi nhau với chủ siêu thị và cố gắng bỏ đi trong khi xung quanh có rất nhiều người đứng xem.

Trong lúc đang tranh cãi, cô gái này bất ngờ lột sạch quần áo của mình và nằm giữa đường. Một nhân viên bảo vệ khu phố gần đó đã cố gắng lấy quần áo che chắn những chỗ nhạy cảm của cô gái. Tuy nhiên người này lại gạt nó sang một bên.

Cô gái cởi sạch quần áo, nằm ăn vạ giữa đường vì bị bắt quả tang trộm đồ - Ảnh 1
Cô gái lột đồ ăn vạ giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Tới khi cảnh sát xuất hiện mời cả người chủ siêu thị và cô gái đến đồn làm việc thì sự việc mới kết thúc.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip trên thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc và thế giới.

“Nhà nước nên xây dựng thêm bệnh viện tâm thần cho những loại người này, đừng để bọn chúng ở ngoài gây hại xã hội”, Raihan Mehedi bình luận.

“Cô gái này cho rằng bản thân mình là phụ nữ, chỉ cần cởi quần áo thì mọi việc sẽ được giải quyết mà không biết rằng điều này khiến cô ta trở nên rẻ tiền”, Chill Phil bức xúc.

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Trong cơn cuồng ghen, cô gái trẻ cùng nhóm bạn đã xông vào phòng trọ, đánh đập, rồi làm nhục "tình địch" bằng cách lột sạch quần áo và lôi ra ngoài đường trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

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