Người đàn ông được cho là thầy thuốc bắt cô gái cởi trần, dùng búa gõ vào lưng khiến ai xem clip cũng hoảng sợ.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, cô gái cởi áo để người đàn ông dùng búa đánh rất mạnh vào lưng. Sau khi đánh được vài cái, người này lại sờ vào lưng cô gái.

Được biết sự việc xảy ra tại Trung Quốc cách đây không lâu. Sau khi xem đoạn clip trên, một số cư dân mạng đoán rằng người đàn ông này gõ búa vào lưng cô gái để chữa bệnh lệch đĩa đệm hay đau cột sống. Thế nhưng hầu hết mọi người vẫn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe cô gái vì cách chữa bệnh này phản khoa học. Một số người còn cho rằng người đàn ông chỉ đang lợi dụng cơ hội để sờ soạng bệnh nhân mà thôi.

“Chữa bệnh gì thế này, kiểu này chắc chết người luôn quá. Khuyên mọi người nếu bệnh thì nên đi khám bác sĩ chứ đừng tin vào mấy ông thầy lang băm, có khi lại mất mạng chứ chẳng chơi”, V.Đ bình luận.

“Trên mạng không biết có bao nhiêu người gặp họa khi chữa bệnh kiểu này vậy mà không biết rút kinh nghiệm. Có chuyện gì lại hối hận không kịp”, V.T bày tỏ quan điểm.

Người đàn ông dùng búa đập vào lưng cô gái - Ảnh cắt từ clip

“Chắc cô này mắc bệnh về lưng, cột sống rồi nên mới chữa bệnh kiểu này. Tôi thấy có khi ông này chỉ lợi dụng cơ hội để sờ soạng cơ thể nữ bệnh nhân mà thôi”, T.L phân tích.

“Nghe tiếng gõ búa vào lưng mà lạnh cả người, nhìn thấy mà đau thay cô gái luôn. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rồi mà còn tin vào những cách chữa bệnh như thế này. Hy vọng sức khỏe cô không bị ảnh hưởng gì sau lần điều trị này”, N.B nói.

"Trước đây tôi cũng từng tin vào cách chữa bệnh như thế này. Sau này khi đến bác sỹ mới biết suýt chút nữa tự bản thân mình giết chết chính mình rồi. May là cuối cùng vẫn khỏi bệnh", T.R chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Nghĩ mình sẽ chết, cô gái trẻ bị lở loét khắp người đem tiền chữa bệnh đi xây cầu cho người nghèo, giờ phải sống lay lắt qua ngày Quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, Dương đưa đôi tay co rúm bấu víu vào từng mảng da bị bong tróc khắp người em. Đã 21 năm qua, em sống trong sự đau đớn của bệnh tật, ánh mắt kỳ thị của mọi người bởi cơ thể em không lành lặn như bao người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-thay-thuoc-bat-co-gai-coi-tran-dung-bua-danh-vao-lung-de-chua-benh-288392.html