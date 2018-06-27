Clip con trai bóp cổ, tát bôm bốp vào mặt mẹ già bệnh tật gây phẫn nộ

Thế giới 27/06/2018 16:12

Không chỉ mắng chửi, tát vào mặt, người đàn ông này còn bóp cổ mẹ mình khiến người xem clip cảm thấy vô cùng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người con trai liên tục mắng chửi, tát vào mặt thậm chí còn bóp cổ mẹ già khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. 

Đầu clip, dù khá mờ nhưng vẫn có thể thấy được hình ảnh người con trai dùng tay bóp cổ mẹ mình. Không những vậy, người này còn liên tục dùng tay chỉ thẳng vào mặt mẹ để mắng chửi, tát không thương tiếc.

Được biết, người phụ nữ bị đánh họ Li năm nay 69 tuổi, còn con trai bà năm nay 37 tuổi. Vì mắc bệnh Alzheimer nên bà không thể tự vệ sinh khiến cơ thể bốc mùi hôi. Đoạn clip trên được một người hàng xóm quay lại.

Người này cho biết thêm khi bị con trai mắng chửi, bà Li chỉ biết đứng dựa vào tường. Mặc dù đã cố gắng tìm cách chống cự khi bị đánh nhưng tuổi cao sức yếu, bà đành phải chịu trận.

Clip con trai bóp cổ, tát bôm bốp vào mặt mẹ già bệnh tật gây phẫn nộ - Ảnh 1
Vì mẹ già không thể tự vệ sinh cơ thể, người con buông lời mắng chửi, đánh đập đấng sinh thành - Ảnh cắt từ clip

Người hàng xóm sau đó đã gọi điện báo sự việc đến sở cảnh sát. Tuy nhiên, họ không phát hiện vết thương nào trên người bà Li. Bên cạnh đó, bà cũng phủ nhận việc bị con trai đánh đập nên cơ quan chức năng không thể xử lý người con.

Cảnh sát thành phố Đài Bắc (Đài Loan) đã thông báo trường hợp của bà Li đến cơ sở phúc lợi xã hội thành phố. Thế nhưng bà Li không chịu, nhất quyết muốn sống cùng con trai của mình.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều người còn muốn tìm đến tận nơi để thay bà Li dạy dỗ đứa con bất hiếu này.

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Từ khóa:   con đánh mẹ đánh mẹ mắc bệnh Alzheimer

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