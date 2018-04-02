Sau khi đi đám cưới về thấy ba mẹ cãi nhau, Phân tức giận mắng chửi rồi dùng súng bắn vào cha ruột khiến ông bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Hôm nay (2/4), ông Lương Văn Cường, chủ tịch UBND xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn Thôn Buồng thuộc xã Luận Khê vừa xảy ra vụ nổ súng gây thương tích.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc là ông Cầm Bá Liếu (sinh năm 1971). Trước đó, vào khoảng 3 giờ chiều hôm qua, ông Liếu và vợ có xảy ra mâu thuẫn. Lúc này con trai ông là Cầm Bá Phân (sinh năm 1993) vừa uống rượu từ đám cưới nhà bạn về thấy vậy liền mắng chửi ba mình. Ông Liếu tức giận mắng luôn cả Phân.

Ông Liếu bị con trai bắn trọng thương phải nhập viện điều trị - Ảnh: Internet

Sau đó, Phân vào nhà dùng súng tự chế bắn vào người cha. Viên đạn khiến ông Liếu bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an xã Luận Khê, vì ông Liếu thường xuyên ghen tuông vô cớ, mắng chửi vợ nên Phân bức xúc, thường xuyên cãi nhau với cha. Hiện khẩu súng Phân dùng để bắn cha mình đã bị công an tịch thu.

Ông Cường còn cho biết thêm, Công an xã Luận Khê đã tiến hành kiểm tra hiện trường và có văn bản báo cáo sự việc lên Công an huyện Thường Xuân để xử lý theo đúng quy trình pháp luật.

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