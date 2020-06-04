Chỉ vì bé ăn chậm trong bữa trưa, người mẹ đánh chết con gái 6 tuổi. Tại phiên toà, người phụ nữ này đã cúi đầu nhận tội và bị tuyên phạt 15 năm tù.

Trẻ em ăn chậm, nghịch ngợm là chuyện rất bình thường. Những lúc như vậy, bố mẹ phải biết kiên nhẫn dạy dỗ, hướng dẫn con. Thế nhưng, có những bậc cha mẹ lại nổi nóng, đánh đập trẻ. Tàn nhẫn hơn, có người mẹ đánh chết con chỉ vì con lười ăn.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, vào ngày 3/8/2019, vì bé Quách Huyên (6 tuổi) lười ăn nên bà mẹ họ Đồng đã mắng chửi, đánh đập con thậm tệ. Đối tượng liên tục đánh vào đầu, mặt, ngực, bụng, lưng, tay chân của con. Chưa hết, người mẹ còn nhẫn tâm đến mức dùng gậy gỗ, ống sắt đánh con gái ruột. Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong sau đó.

Người mẹ đánh chết con bằng gậy gỗ, ống sắt khiến ai nấy đều bức xúc - Ảnh: Internet

Được biết, năm 2012, Đồng và chồng là anh Quách đăng ký kết hôn. Sau đó, hai vợ chồng sinh được bé Quách Huyên. Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, hai vợ chồng ly hôn, bé gái được đưa về sống với ông bà. Năm 2017, hai vợ chồng lại đoàn tụ, đón con gái về sống chung. Thời gian này, người mẹ thường xuyên đánh đập con mỗi khi bé phạm lỗi.

Ngày 4/8/2019, người mẹ đã bị bắt giữ để tiến hành điều tra. Trong phiên tòa xét xử vào tháng 5 vừa qua, bà mẹ này bị kết án 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích bằng thủ đoạn tàn nhẫn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án này không chỉ nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc mà còn ở các quốc gia khác trên thế giới. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của người mẹ và thương cảm cho đứa trẻ xấu số.

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