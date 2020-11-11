Chuyển 1,1 tỷ đồng cho bạn gái yêu qua mạng, nam thanh niên 'ngất xỉu' khi đến tận nhà gặp mặt người trong mộng

Thế giới 11/11/2020 22:41

Sau khi chuyển 1,1 tỷ đồng cho bạn gái yêu qua mạng, chàng trai quyết định đến tận nhà gặp mặt cô mà không báo trước. Ai ngờ cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn ngất xỉu.

Người ta thường nói "yêu qua mạng" có thành công hay không phụ thuộc vào nhan sắc của con gái ở ngoài đời có giống hình sống ảo hay không. Rất nhiều câu chuyện tình chưa kịp nở đã chóng tàn khi cả hai quyết định gặp mặt nhau ở ngoài đời.

Theo Sohu, một người đàn ông họ Lưu (29 tuổi) ở Trung Quốc phải nhận cái kết đau điếng khi hẹn hò qua mạng với một phụ nữ.

Do tuổi tác đã chạm đầu 3 mà vẫn còn độc thân, anh Lưu bị gia đình thúc giục kết hôn rất nhiều. Vào tháng 11 năm ngoái, anh quen với một phụ nữ họ Trương thông qua game online. Cả hai làm "vợ chồng" trong game sau đó kết bạn trên mạng xã hội. 

Trong thời quen nhau, cô Trương thường xuyên gửi những tấm hình xinh đẹp cho anh Lưu. Nam thanh niên cảm thấy rất hạnh phúc khi quen được cô bạn gái xinh đẹp, thân hình chuẩn cùng gu ăn mặc sành điệu. 

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Anh Lưu cứ tưởng mình quen được bạn gái xinh đẹp - Ảnh: Sohu

Sau khi yêu nhau, cô Trương thường xuyên mượn tiền anh Lưu vì lý do bệnh tật, hết tiền sinh hoạt, không có tiền trả tiền nhà. Mỗi lần anh Lưu đòi gặp mặt ngoài đời, cô Trương đều từ chối. Ngay cả gọi video call cô cũng không chịu. 

Tháng 2/2020, cô Trương nói bố mẹ bị tai nạn giao thông và cần phải phẫu thuật gấp. Không mảy may suy nghĩ, anh Lưu lập tức chuyển cho bạn gái mượn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). Anh Lưu tiếp tục đòi gặp mặt nhưng cô Trương vẫn không chịu.

Lúc này, anh Trương bắt đầu sinh nghi. Sau nhiều lần dò hỏi, cô Trương tiết lộ nhà mình ở tỉnh Giang Tô. Tháng 3/2020, anh Lưu chủ động tìm gặp bạn gái mà không báo trước.

Khi đến nơi, nam thanh niên gần như chết sững, không nói nên lời khi nhìn thấy bạn gái ngoài đời. "Cô ta nặng gần 100kg, thân hình còn vạm vỡ hơn cả tôi, điều này khiến tôi rất sốc và muốn ngã quỵ ngay tức khắc", anh Lưu chia sẻ với cảnh sát.

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Nam thanh niên sốc nặng khi thấy nhan sắc thật của bạn gái - Ảnh: Sohu

Nam thanh niên cho biết đã chi tổng cộng 320.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng). Sau khi đòi tiền không được, anh Lưu quyết định báo cảnh sát tố cô Trương lừa đảo.

Qua điều tra, cô Trương năm nay 22 tuổi, không có việc làm ổn định. Để có tiền sinh hoạt phí và tiền thuê nhà, cô Trương đã dùng những tấm ảnh đẹp của các hot girl trên mạng để lừa đảo đàn ông. 

Đáng nói ngoài anh Lưu, cô Trương còn qua lại với 2 người đàn ông khác. Tổng số tiền mà cô Trương lừa đảo là hơn 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng). Hiện người phụ nữ này đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.  

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Dẫn người yêu về nhà ra mắt gia đình, chàng trai không ngờ đó là "người quen" của mẹ và biết ra câu chuyện khiến anh bàng hoàng

Paul và Lee yêu nhau đã lâu và chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì phát hiện ra mối quan hệ thật sự của họ.

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