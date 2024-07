Theo The Free Press Journal đưa tin, một người đàn ông 38 tuổi bị cảnh sát Thane bắt giữ vào năm 2013 vì tội bắt cóc một bé gái 10 tuổi, sau đó giết chết bé và vứt xác xuống sông ở Pune, đã bị tòa án đặc biệt về Đạo luật Phòng ngừa Trẻ em khỏi (bảo vệ) tình dục (POCSOA) tại Thane kết án.

Khi kiểm tra đoạn phim CCTV, cảnh sát phát hiện ra rằng Shankar Singh, 20 tuổi, bị cáo buộc đã bắt cóc đứa trẻ và giao cho Jahidur Shaikh, người đã đón đứa trẻ từ Singh và bỏ lại ở ga Thane, nơi Gaikwad đã đón đứa trẻ từ ga Thane và rời đi Pune. Đoạn phim CCTV do cảnh sát thực hiện đã xác nhận hành vi chuyển đứa trẻ từ tay này sang tay khác.

Khi gia đình của đứa trẻ nộp đơn xin lệnh habeas-corpus lên Tòa án cấp cao Bombay, cảnh sát đã tìm thấy một đứa trẻ bị mất tích ở Bangalore, nhưng xét nghiệm DNA của đứa trẻ không khớp với người cha. Do đó, cảnh sát biết được rằng vụ việc có liên quan đến một vụ án khác, trong đó một tội ác tương tự đã được ghi nhận. Trong khi đó, đứa trẻ đã được đoàn tụ với người mẹ ban đầu của mình.

Bị cáo khai nhận, anh ta nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm, vì vậy anh ta muốn thú nhận tội ác của mình. Biên bản thú tội trước Thẩm phán ghi rằng, “Tôi đã đưa đứa trẻ nhỏ cho Sheru Salat. Tôi cùng cô ấy đến Pune, đến một tu viện (Math) ở Kamshet. Tôi đã lấy cần sa và viên nitơ từ một Kisan Pardeshi trong tu viện. Tôi đã sử dụng cần sa và ăn một viên nitơ. Tôi đã say, vì vậy, tôi đã đưa cô bé nói trên ra khỏi đường hầm cây nằm bên dưới tu viện nói trên. Cô bé khóc. Tôi đã say, do đó, với sự trợ giúp của một khúc cây mà tôi có, tôi đã tấn công vào đầu cô bé. Vào lúc đó, cô bé đã chết. Vì vậy, tôi đã bỏ cô bé vào một túi phế liệu và ném cô bé xuống sông”.

Tòa án, sau khi xem xét bằng chứng, đã phán quyết rằng cảnh sát không có bằng chứng chống lại Singh và do đó đã tuyên bố anh ta trắng án. Hơn nữa, Shaikh đã bỏ trốn và do đó vụ án của anh ta đã được tách khỏi vụ án. Tuy nhiên, trong trường hợp của Gaikwad, không có bằng chứng chống lại anh ta rằng anh ta đã cưỡng hiếp đứa trẻ vì thi thể của đứa trẻ không được tìm thấy. Do đó, bị cáo bị kết tội giết người và bắt cóc.