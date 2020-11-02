Chồng mất tích nhiều ngày, nhận tin dữ người vợ mới thừa nhận bí mật động trời của mình với bố chồng

Thế giới 02/11/2020 10:10

Sau khi nhận được tin chồng tử vong, người vợ thừa nhận đã  có mối quan hệ bất chính với bố chồng. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch của người chồng.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, vào cuối tháng 5 vừa qua, người dân đã phát hiện hài cốt của một nam giới trong một khu rừng. Sau khi tiến hành điều tra, vợ nạn nhân thừa nhận có mối quan hệ bất chính với bố chồng, đây được cho là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có vết thương ở cổ và ngực, tay bị trói đằng sau. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, nạn nhân đã bị đâm chết ở một địa điểm khác. Sau đó, hung thủ đã phi tang xác trong rừng.

Người dân địa phương cho biết, họ tìm thấy hài cốt của nạn nhân khi phát hiện một bao tải bốc mùi nồng nặc được giấu trong những tán rừng rậm rạp vào cuối tháng 5 vừa qua.

Cảnh sát cũng tìm thấy một số đồ dùng cá nhân khác của nạn nhân bao gồm đồng hồ, bật lửa và bao thuốc lá. Qua quá trình điều tra, danh tính của nạn nhân được xác định là anh Chanchai Plodkaenthong, 21 tuổi, ngụ tỉnh Songkhla, Thái Lan.

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Sau khi hay tin chồng tử vong, người vợ mới thừa nhận mối quan hệ bất chính với bố chồng - Ảnh: Internet

Phía cảnh sát sau đó đã mời vợ của nạn nhân là Kung Plodkaenthong đến làm việc vì cô là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Theo lời kể của người phụ nữ này, lần cuối cùng cô gặp chồng là vào ngày 30/4. Vào thời điểm đó, nạn nhân cùng cha đẻ đi cạo mủ cao su. Tuy nhiên sau đó, Chanchai không trở về nhà.

Vợ của Chanchai thừa nhận có mối quan hệ bất chính với bố chồng là ông Aroon (41 tuổi). Ngay sau đó, người này đã bị bắt giữ.

Được biết, Chanchai là con của ông Aroon và người vợ đầu tiên. Sau khi ly hôn, ông đã cưới vợ khác. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, anh Chanchai và vợ con sống cùng nhà với bố và mẹ kế.

Tại cơ quan điều tra, ông Aroon thừa nhận đã giết con trai nhưng khẳng định nguyên nhân không phải xuất phát từ mối quan hệ bất chính với con dâu. Đối tượng cho biết, nạn nhân là một kẻ nghiện ma túy nguy hiểm, từng nhiều lần định giết bố ruột. Do đó, ông đã quyết định sát hại con trai trước khi bị giết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát nước này tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, với hành vi giết người, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án chung thân hoặc tử hình.

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