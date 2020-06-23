Chồng giấu vợ cất quỹ đen ở chỗ bá đạo, số tiền kếch xù đến nỗi cả nhà đếm nửa ngày không hết

Sau 3 năm giấu quỹ đen, người chồng đã tiết lộ cho cả nhà biết. Chính anh cũng không ngờ mình lại để dành được số tiền lớn đến vậy.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cả nhà ngồi đếm số tiền khổng lồ khiến nhiều người ngạc nhiên. Ai nấy đều thắc mắc không biết gia đình này mới trúng số độc đắc hay gì mà lại có nhiều tiền đến thế. Hóa ra, đây lại là toàn bộ số tiền mà người chồng đã giấu vợ tích lũy suốt 3 năm qua.

Theo Weibo, bắt đầu từ năm 2017, anh Tang (47 tuổi, đến từ Hồ Nam, Trung Quốc) đã bí mật giấu quỹ đen, phòng khi gia đình có việc gì thì lấy ra sử dụng. Mỗi tháng, ngoài đưa tiền cho vợ chi tiêu hàng tháng, gửi tiết kiệm ở ngân hàng, anh lại âm thầm để riêng ra một khoản.

Chỗ mà anh Tang dùng để giấu tiền cũng bá đạo không kém. Sau khi khảo sát mọi ngõ ngách trong nhà để tìm chỗ giấu lý tưởng, anh quyết định chọn tay vịn cầu thang làm nơi gửi gắm quỹ đen của mình. Những chiếc tay vịn này vốn làm bằng thép không gỉ, lại rỗng bên trong nên anh Tang tin rằng không còn chỗ nào tốt hơn được nữa.

Chồng giấu quỹ đen suốt 3 năm - Ảnh: Sohu

Số tiền khổng lồ khiến nhiều người ngạc nhiên - Ảnh: Sohu

Sắp tới, gia đình có ý định mua nhà riêng cho cậu con trai nên vào ngày 18/6 vừa qua, anh Tang đã tiết lộ cho cả nhà biết về quỹ đen này. Mọi người phải dành cả nửa ngày để ngồi đếm hết số tiền, bởi chúng toàn là tiền lẻ. Khi đếm xong ai cũng sốc vì không thể ngờ 3 năm qua anh Tang lại dành dụm được một khoản lớn như vậy. Quỹ đen có hơn 100.000 nhân dân tệ (gần 330 triệu đồng).

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cảm thấy thích thú với lý do và phương pháp giấu tiền của người đàn ông này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng quyết định học theo anh Tang. Bởi chỉ cần mỗi ngày tiết kiệm một ít tiền lẻ, chúng ta cũng có thể thu được một khoản kếch xù sau đó.

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