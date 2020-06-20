Không thấy con đâu, mẹ vào bếp kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng hài chảy nước mắt

Hóa ra cậu bé trốn mẹ vào bếp ăn vụng, gấp đến mức chui đầu vào lồng bàn khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Cho trẻ ăn uống là một trong những điều khiến các bà mẹ lo lắng nhất. Trộm vía nếu con ăn uống ngoan ngoãn thì không sao, nhưng nếu các bé lười ăn thì mẹ lại đau đầu tìm cách năn nỉ, thuyết phục.

Mới đây, một mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ clip hài hước ghi lại cảnh háu ăn của con trai khiến mọi người thích thú.

Bà mẹ cho biết con mình rất dễ nuôi, ăn uống cũng không kén chọn. Chứng kiến những bà mẹ khác phải khổ sở mỗi lần cho con ăn, cô lại cảm thấy may mắn vì con mình chẳng chê thức ăn bao giờ.

Hôm đó, cô thấy con trai đang chơi thì biến đâu mất nên hốt hoảng đi tìm. Ai ngờ cậu bé lẻn vào bếp ăn vụng thức ăn. Chứng kiến con chui đầu vào trong lồng bàn, tay múc canh húp xì xụp, người mẹ quyết định ghi lại cảnh tượng hài hước và đăng tải lên mạng xã hội.

Giấu mặt cẩn thận thế này rồi, chắc mẹ không biết đâu ha - Ảnh: Sohu

Đoạn clip gây bão mạng và thu hút hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Ổng tưởng ổng chui đầu vô lồng bàn là không ai thấy hả"; "Đang đói quá mà, không đủ thời gian giở lồng bàn lên luôn"; "Nhìn cảnh này mà thèm vì con mình kén ăn lắm, mỗi lần cho ăn là năn nỉ phát mệt luôn"; "Thấy thương ghê, bị bắt quả tang tại trận luôn"; "Ôi thế này thì chối sao được"; "Mị cười đến nội thương rồi"...

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