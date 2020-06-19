Trót dại nhờ người yêu cũ xăm lông mày, chàng trai 'quay vào ô mất lượt', không dám ra đường gặp ai

Sau khi để người yêu cũ xăm lông mày, chàng trai lãnh cái kết đắng khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười.

Các cụ thường nói "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Quả thật con người ta lúc yêu thì say đắm nồng nàn, nhưng một khi đã hết yêu thì lại gây cho nhau nhiều tổn thương sâu sắc. Sau khi chia tay, có người thì buông bỏ dễ dàng, chấp nhận ra đi trong yên bình. Nhưng cũng có những người không cam tâm, tìm mọi cách trả đũa kẻ đã gây ra tổn thương cho mình.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chàng trai với cặp lông mày "sâu róm" khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Nam thanh niên cho biết, gần đây cô người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại với anh. Trò chuyện một hồi, cô cho biết bản thân đang làm thẩm mỹ và hỏi anh có muốn xăm lông mày không. Cho rằng bạn gái cũ đã gạt bỏ mọi hiềm khích trước kia, chàng trai đồng ý giao phó "mặt tiền" của mình cho cô. Ai ngờ cô nàng vẫn nhớ "thù xưa", quyết trả đũa anh một cú đau điếng khiến chàng trai không dám ra đường gặp ai nữa.

Cặp lông mày to như hai con sâu róm khiến chàng trai không dám vác mặt ra đường nữa - Ảnh: Weibo

Thanh niên 'quay vào ô mất lượt' vì tin tưởng người yêu cũ - Ảnh: Weibo

Tình cảnh dở khóc dở cười của chàng trai nhận được hàng chục ngàn bình luận: "Xin lỗi tôi nhịn cười không nổi, tin ai không tin lại đi tin người yêu cũ"; "Dù sao thì mình vẫn thấy cô người yêu cũ ác quá"; "Chia tay rồi thì thôi đi, sao phải chơi xấu như vậy chứ?"; "Chắc tôi cũng phải học xăm lông mày rồi dụ người yêu cũ mới được"...

Ước mẹ sinh thêm em bé, anh trai nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng Cậu bé rất thích mẹ sinh thêm em bé. Tuy nhiên khi được lên chức anh, cậu bé mới thấm thía "nỗi khổ" khiến ai nấy không thể nhịn cười.

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