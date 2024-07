Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân cái chết của nam thanh niên là do hít phải khói và khí độc từ đám cháy, dẫn đến tình trạng thiếu oxy và ngạt thở.

Theo ET Today đưa tin, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng thịt nướng ở quận Tây, thành phố Đài Trung vào ngày 6/7/2024, khiến anh Zheng Sheng, 20 tuổi, đang theo học Khoa An toàn lao động của Đại học Y Tôn Trung Sơn, tử vong. Ngoài ra, 1 người bị thương nặng là Peng, 23 tuổi, đang theo học Khoa An toàn Lao động tại Đại học Y Tôn Trung Sơn.

Một nhân viên của nhà hàng thịt nướng liên quan đến vụ án trước đó tiết lộ rằng Zheng Sheng đến làm việc tại cửa hàng trước và thấy môi trường tốt nên đã giới thiệu Peng Sheng, một sinh viên năm cuối 23 tuổi, đến làm việc tại cửa hàng. Ngày thứ 6, hai người cùng nhau đi làm nhưng không ngờ xảy ra tai nạn lớn.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: ET Today

Khoảng 17h ngày hôm qua, công tố viên cùng bác sĩ pháp y và người nhà đã tiến hành khám nghiệm thực thể tại phòng tử thi của Bệnh viện Liên kết Trung Quốc, kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân cái chết của Zheng Nan là do hít phải khói và khí độc từ đám cháy, dẫn đến tình trạng thiếu oxy và ngạt thở.

