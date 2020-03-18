Cha lấy búp bê cũ làm đèn ngủ cho con và cái kết khiến vợ con cảm động đến khóc thét

Thế giới 18/03/2020 15:44

Sợ vứt búp bê đi thì phí của nên ông bố quyết định chế thành đèn ngủ cho con. Ai ngờ cái kết làm dân mạng cười chảy nước mắt.

Không cần thiết phải cất công đến các cửa hàng đồ chơi, cha mẹ vẫn có thể tự tay làm những món đồ siêu đáng yêu cho con trẻ thỏa sức chơi và khám phá. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh cha dùng búp bê cũ làm đèn ngủ cho con khiến dân tình được phen cười ná thở.

Chả là ông bố thấy con búp bê cũ không dùng nữa, vứt đi thì phí nên quyết định chế thành đèn ngủ cho con. Ông bố tháo rời đầu búp bê rồi lắp bóng đèn vàng vào bên trong. Sau bao tâm huyết, nỗ lực thì chiếc đèn tự chế cũng hoàn thành. Và khi chiếc đèn ngủ bật sáng, chắc hẳn cậu bé sẽ phải khóc thét lên vì cảm động.

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Vứt búp bê đi thì phí nên ông bố trưng dụng để làm đèn ngủ cho con - Ảnh: Weibo Việt Nam
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Con búp bê khi vẫn còn lành lặn - Ảnh: Weibo Việt Nam
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Bây giờ thì lấy cái đầu ra trước - Ảnh: Weibo Việt Nam
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Và đây là thành quả sau bao nỗ lực, tâm huyết - Ảnh: Weibo Việt Nam
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Chắc chắn bé trai sẽ cảm động phát khóc trước tấm lòng của bố - Ảnh: Weibo Việt Nam

Câu chuyện dở khóc dở cười gây sốt mạng xã hội xứ Trung và nhận về hàng chục ngàn bình luận cảm thán. 

"Tấm lòng của bố con xin trân trọng, nhưng xin lỗi con không dùng nha"; "Thôi bố mang về dùng luôn đi"; "Cho hỏi đây là đèn ngủ hay đèn gây mất ngủ vậy quý vị"; "Thôi mị cạn lời rồi"; "Cười muốn nội thương luôn"; "Nhìn mà tức giùm đứa con á";... 

Bị mẹ cạo đầu khi ngủ say, phản ứng của bé trai khi thức dậy khiến ai nấy cười xỉu

Bị mẹ cạo đầu khi ngủ say, phản ứng của bé trai khi thức dậy khiến ai nấy cười xỉu

Cắt tóc cho con không phải việc dễ dàng, bởi hầu hết bọn trẻ đều sợ chiếc kéo sắc lẹm hay tiếng "ri ri" của tông đơ. Chính vì vậy bà mẹ trong câu chuyện dưới đây buộc phải lừa con ngủ say để thực hiện.

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Từ khóa:   câu chuyện dở khóc dở cười Trung Quốc câu chuyện hài hước

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