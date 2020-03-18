Cha lấy búp bê cũ làm đèn ngủ cho con và cái kết khiến vợ con cảm động đến khóc thét

Sợ vứt búp bê đi thì phí của nên ông bố quyết định chế thành đèn ngủ cho con. Ai ngờ cái kết làm dân mạng cười chảy nước mắt.
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Không cần thiết phải cất công đến các cửa hàng đồ chơi, cha mẹ vẫn có thể tự tay làm những món đồ siêu đáng yêu cho con trẻ thỏa sức chơi và khám phá. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh cha dùng búp bê cũ làm đèn ngủ cho con khiến dân tình được phen cười ná thở.
Chả là ông bố thấy con búp bê cũ không dùng nữa, vứt đi thì phí nên quyết định chế thành đèn ngủ cho con. Ông bố tháo rời đầu búp bê rồi lắp bóng đèn vàng vào bên trong. Sau bao tâm huyết, nỗ lực thì chiếc đèn tự chế cũng hoàn thành. Và khi chiếc đèn ngủ bật sáng, chắc hẳn cậu bé sẽ phải khóc thét lên vì cảm động.
Câu chuyện dở khóc dở cười gây sốt mạng xã hội xứ Trung và nhận về hàng chục ngàn bình luận cảm thán.
"Tấm lòng của bố con xin trân trọng, nhưng xin lỗi con không dùng nha"; "Thôi bố mang về dùng luôn đi"; "Cho hỏi đây là đèn ngủ hay đèn gây mất ngủ vậy quý vị"; "Thôi mị cạn lời rồi"; "Cười muốn nội thương luôn"; "Nhìn mà tức giùm đứa con á";...