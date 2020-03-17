Bị mẹ cạo đầu khi ngủ say, phản ứng của bé trai khi thức dậy khiến ai nấy cười xỉu

Thế giới 17/03/2020 17:59

Cắt tóc cho con không phải việc dễ dàng, bởi hầu hết bọn trẻ đều sợ chiếc kéo sắc lẹm hay tiếng "ri ri" của tông đơ. Chính vì vậy bà mẹ trong câu chuyện dưới đây buộc phải lừa con ngủ say để thực hiện.

Trong mùa hè nóng nực trẻ con rất dễ bị cảm, đặc biệt là với những bé có mái tóc dài. Vì tóc dài sẽ làm trẻ bị chảy mồ hôi nhiều hơn, nếu mẹ không lau khô kịp thời thì nhiễm bệnh là điều không thể tránh khỏi. Do đó, một số cha mẹ chọn cách cắt tóc thường xuyên cho con. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng chịu hợp tác. Dù cắt tóc chẳng đau đớn gì nhưng nhìn chiếc kéo hay nghe tiếng "ri ri" của tông đơ, bọn trẻ thường mếu máo không ngừng.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã chia sẻ đoạn clip ghi lại phản ứng của con trai sau khi phát hiện bị mẹ cạo đầu khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Cô cho biết con mình mới hơn 1 tuổi nhưng tóc lại tốt hơn những đứa trẻ cùng lứa. Vào mùa hè, mái tóc rậm rạp khiến mồ hôi túa ra không ngừng, chẳng những làm đứa nhỏ khó chịu mà còn dễ bị bệnh. Nghĩ vậy, người mẹ định cắt tóc cho con. Thế nhưng đứa bé cứ nghe thấy tiếng "ri ri" của tông đơ là khóc nháo.

Một hôm nhân lúc con ngủ say, bà mẹ đã lén cạo đầu của con. Sau "vài đường cơ bản" mà đứa nhỏ không phản ứng gì, mẹ cậu bé liền tăng tốc độ, vèo một cái cạo đầu con trai thành hói luôn.

Sau khi tỉnh dậy, đứa trẻ đưa tay lên gãi đầu theo thói quen và phát hiện có gì đó sai sai. Bà mẹ liền đưa gương cho con soi. Phát hiện mình đã trọc đầu, bé trai ôm đầu bất lực, sau đó trốn vào chăn khóc rấm rứt khiến mẹ vừa thương vừa buồn cười.

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Ngủ dậy thấy tóc biến mất, cậu bé trốn vào trong chăn khóc đầy bất lực - Ảnh: Weibo

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Hình ảnh khiến người xem vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Weibo

Phản ứng hài hước của bé trai thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người còn liên tưởng cậu bé với ông vua của Châu Ngọc Hoa trong Tây Du Ký, qua một đêm bị Tôn Ngộ Không cạo sạch đầu.

"Dễ thương xỉu luôn á"; "Nhìn thương quá đi nhưng xin lỗi tôi cứ phải cười trước đã"; "Trời ơi giận tím người luôn á mẹ"; "Y chang con tôi, cứ canh lúc ngủ mà xử thôi haha"... 

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