Sau khi dùng hết tiền dành dụm để mua nhà, cặp vợ chồng mới ngỡ ngàng phát hiện bí mật kinh hoàng bị che giấu suốt 13 năm trời.

Để mua được căn nhà mơ ước, nhiều cặp vợ chồng phải dành dụm một thời gian dài để thực hiện ước mơ của mình. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thuận lợi dọn vào nhà mới.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin cặp vợ chồng họ Chu (quận Kim Sơn, Thượng Hải) sau khi mua nhà đã phát hiện bí mật kinh hoàng trong ngôi nhà nên đòi chủ trước bồi thường.

Theo đó, cặp vợ chồng này dùng số tiền 1,31 triệu NDT (4,5 tỷ đồng) để mua một căn nhà. Sau khi thỏa thuận, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện nhanh chóng.

Sau khi mua nhà, cặp vợ chồng phát hiện bí mật kinh hoàng của chủ cũ - Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng 3/2020, khi họ dọn đến sống tại căn nhà mới thì nghe hàng xóm kể căn nhà này từng xảy ra chuyện đáng sợ. Cả hai vô cùng bàng hoàng nên quyết tâm tìm hiểu cặn kẽ.

Theo đó, cách đây 13 năm, nữ chủ nhân đầu tiên đã bị sát hại tại căn nhà này. Vụ án mạng bất thường này đến nay vẫn chưa được điều tra rõ.

Sau đó chồng nạn nhân đã rao bán căn nhà này cho người đàn ông họ Vương với giá 820 nghìn NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi biết được thông tin về vụ án mạng, ông Vương không dám ở mà suốt nhiều năm qua chỉ cho thuê đến khi bán được nhà cho vợ chồng họ Chu.

Sau một thời gian, vợ chồng anh Chu đã nộp đơn kiện, đề nghị tòa thu hồi hợp đồng mua bán nhà và trả lại tiền mua nhà cho họ.

Cặp vợ chồng này tin rằng cái chết của nữ chủ nhân cũ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị căn nhà, làm giảm 30% giá trị trên thị trường. Chính vì vậy gia đình họ Chu cho rằng nếu muốn họ vẫn tiếp tục mua nhà thì ông Vương phải trả lại 30% số tiền đã thanh toán.

Tuy nhiên, ông Vương lại tin rằng cái chết của nữ chủ nhà cũ đã xảy ra cách đây 13 năm, không ảnh hưởng đến hiện tại. Bên cạnh đó, vì mọi việc đều được giao cho bên trung gian xử lý nên ông Vương khẳng định không chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, khi được toà án hòa giải, ông Vương đồng ý trả lại cho vợ chồng họ Chu 300 nghìn NDT (khoảng hơn 1,03 tỷ đồng).

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