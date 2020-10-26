Cặp vợ chồng dồn hết tiền dành dụm mua nhà, khi biết sự thật kinh hoàng bị che giấu 13 năm liền lật đật đòi lại tiền

Thế giới 26/10/2020 10:39

Sau khi dùng hết tiền dành dụm để mua nhà, cặp vợ chồng mới ngỡ ngàng phát hiện bí mật kinh hoàng bị che giấu suốt 13 năm trời.

Để mua được căn nhà mơ ước, nhiều cặp vợ chồng phải dành dụm một thời gian dài để thực hiện ước mơ của mình. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thuận lợi dọn vào nhà mới.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin cặp vợ chồng họ Chu (quận Kim Sơn, Thượng Hải) sau khi mua nhà đã phát hiện bí mật kinh hoàng trong ngôi nhà nên đòi chủ trước bồi thường.

Theo đó, cặp vợ chồng này dùng số tiền 1,31 triệu NDT (4,5 tỷ đồng) để mua một căn nhà. Sau khi thỏa thuận, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện nhanh chóng.

phat hien bi mat kinh hoang 1
Sau khi mua nhà, cặp vợ chồng phát hiện bí mật kinh hoàng của chủ cũ - Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng 3/2020, khi họ dọn đến sống tại căn nhà mới thì nghe hàng xóm kể căn nhà này từng xảy ra chuyện đáng sợ. Cả hai vô cùng bàng hoàng nên quyết tâm tìm hiểu cặn kẽ.

Theo đó, cách đây 13 năm, nữ chủ nhân đầu tiên đã bị sát hại tại căn nhà này. Vụ án mạng bất thường này đến nay vẫn chưa được điều tra rõ.

Sau đó chồng nạn nhân đã rao bán căn nhà này cho người đàn ông họ Vương với giá 820 nghìn NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi biết được thông tin về vụ án mạng, ông Vương không dám ở mà suốt nhiều năm qua chỉ cho thuê đến khi bán được nhà cho vợ chồng họ Chu.

Sau một thời gian, vợ chồng anh Chu đã nộp đơn kiện, đề nghị tòa thu hồi hợp đồng mua bán nhà và trả lại tiền mua nhà cho họ.

Cặp vợ chồng này tin rằng cái chết của nữ chủ nhân cũ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị căn nhà, làm giảm 30% giá trị trên thị trường. Chính vì vậy gia đình họ Chu cho rằng nếu muốn họ vẫn tiếp tục mua nhà thì ông Vương phải trả lại 30% số tiền đã thanh toán.

Tuy nhiên, ông Vương lại tin rằng cái chết của nữ chủ nhà cũ đã xảy ra cách đây 13 năm, không ảnh hưởng đến hiện tại. Bên cạnh đó, vì mọi việc đều được giao cho bên trung gian xử lý nên ông Vương khẳng định không chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, khi được toà án hòa giải, ông Vương đồng ý trả lại cho vợ chồng họ Chu 300 nghìn NDT (khoảng hơn 1,03 tỷ đồng).

Nam MC VTV nghẹn ngào không thốt nên lời ngay trên sóng khi dẫn chương trình Thời sự trực tiếp về mưa lũ miền Trung

Nam MC VTV nghẹn ngào không thốt nên lời ngay trên sóng khi dẫn chương trình Thời sự trực tiếp về mưa lũ miền Trung

Trong lúc dẫn chương trình Thời sự đặc biệt về mưa lũ miền Trung, BTV Tuấn Dương đã không thể kìm được sự xúc động trước những mất mát đau thương của đồng bào ta.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc án mạng bí ẩn nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích