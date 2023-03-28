Cảnh tượng đau lòng của em bé 1 tuổi bị kẻ buôn lậu bỏ rơi giữa sông

Thế giới 28/03/2023 06:16

Một kẻ buôn lậu băng qua biên giới Mexico-Mỹ bị phát hiện là đã bỏ lại đứa bé 1 tuổi rồi sau đó chạy trốn.

Theo New York Post ngày 25/3 (giờ địa phương), cảnh tượng đau lòng này đã được camera quan sát lắp đặt ở Arizona, nơi tiếp giáp với Mexico, ghi lại vào chiều ngày 20/3.

Vào ngày 23/3, Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã đăng tải đoạn phim ghi được từ camera quan sát trên Twitter.

Cảnh tượng đau lòng của em bé 1 tuổi bị kẻ buôn lậu bỏ rơi giữa sông - Ảnh 1

Nhân viên đặc vụ Biên phòng Hoa Kỳ bế em bé được giải cứu tại biên giới Mexico-Hoa Kỳ vào ngày 20/3 (giờ địa phương). Ảnh Twitter (@USBPChief)

Raul Ortiz, trưởng đội tuần tra biên giới trong khu vực cho biết: "Một em bé 1 tuổi bị kẻ buôn lậu vượt biên dọc theo sông Colorado bỏ rơi. Kẻ buôn lậu bỏ em bé lại một mình bên bờ sông". “Nhờ phản ứng nhanh chóng của nhân viên tuần tra, thảm kịch đã được ngăn chặn,” ông nói.

Em bé được xác định là người gốc Guatemala.

Đoạn video do Ortiz đăng tải được quay ở khu vực biên giới Hoa Kỳ-Mexico bên cạnh sông Colorado. Khu vực bên trái trong video là Mexico và khu vực bên phải là Hoa Kỳ.

Cảnh tượng đau lòng của em bé 1 tuổi bị kẻ buôn lậu bỏ rơi giữa sông - Ảnh 2

Đoạn phim giải cứu được ghi lại trên camera quan sát. 

Trong video, một người đàn ông từ phía Mexico đi lên. Sau khi đi đến giữa ranh giới, người đàn ông đặt em bé xuống đất và quay trở lại. Truyền thông giải thích rằng người đàn ông này có vẻ là một kẻ buôn lậu lẻn qua biên giới dọc theo con sông.

Sau khi người đàn ông đi khuất, đứa bé ngồi một lúc rồi đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh. Vì dòng sông đang chảy ngay trước đứa bé nên đây là một tình huống nguy hiểm vì có thể dẫn đến một tai nạn lớn.

Lúc này, một chiếc xe màu trắng xuất hiện từ bên phải màn hình trong video. Sĩ quan tuần tra xác nhận rằng em bé đã bị bỏ rơi và nhanh chóng làm nhiệm vụ. Một sĩ quan dừng xe gần đứa bé, bước ra khỏi xe, bế đứa bé lên và đặt bé vào hàng ghế phía sau.

Cảnh tượng đau lòng của em bé 1 tuổi bị kẻ buôn lậu bỏ rơi giữa sông - Ảnh 3
Đoạn phim giải cứu được ghi lại trên camera quan sát. 

Em bé đã được giải cứu và hiện tại được cho là đang trong tình trạng an toàn. Em bé dự kiến ​​sẽ được bảo vệ bởi các cơ quan nhà nước, nhưng không có thông tin chi tiết nào về việc này.

Các phương tiện truyền thông báo cáo rằng những trường hợp như vậy vẫn đang tiếp tục khi số lượng người nhập cư bất hợp pháp tăng lên.

Theo Chosun Ilbo 

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