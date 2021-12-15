Các nước láng giềng Việt Nam đang dần có ca nhiễm biến chủng Omicron: Campuchia ghi nhận trường hợp đầu tiên

Campuchia mới đây đã ghi nhận ca nhiễm siêu biến chủng Omicron đầu tiên. Việt Nam dù vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm Omicron nào nhưng có thể thấy các nước bạn láng giềng hiện đều dần xuất hiện biến chủng này.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, Campuchia mới đây đã thông báo nước này ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, sau khi hàng loạt quốc gia phát hiện chủng virus này. Ca nhiễm là một phụ nữ 23 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi trở về từ Ghana, một quốc gia châu Phi.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế Campuchia cho biết, trước khi trở về Campuchia vào ngày 12/12, bệnh nhân đã quá cảnh ở Dubai, Thái Lan. Tính đến ngày 14/12, Campuchia ghi nhận 120.382 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.992 ca tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Khmer Times, việc phát hiện một người Campuchia trở về từ châu Phi và được chẩn đoán nhiễm biến chủng Omicron là lời cảnh tỉnh đối với cả những người chưa tiêm vaccine và chưa tiêm chủng đầy đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ Campuchia mà nước thêm một nước láng giềng khác của Việt Nam là Trung Quốc vừa qua cũng đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron. Bên cạnh đó, biến chủng mới này hiện cũng đang lây lan sang nhiều nước ở Đông Nam Á như: Thái Lan, Singapore, Malaysia. Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng đã phát hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron.

Ảnh minh họa: Internet

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 14/12 cho biết biến chủng Omicron đến nay đã được ghi nhận ở 77 quốc gia trên thế giới. WHO cảnh báo biến chủng Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đây, thậm chí biến chủng này có thể đã xuất hiện ở hầu hết quốc gia, ngay cả khi nó chưa được phát hiện.

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19 Trong số 43 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-nuoc-lang-gieng-viet-nam-dang-dan-co-ca-nhiem-bien-chung-omicron-campuchia-ghi-nhan-truong-hop-dau-tien-441604.html