Bố đưa con sinh ba đi chơi thì gặp xe bán dưa hấu, cảnh tượng sau đó khiến dân tình cười chảy nước mắt

Ông bố trẻ đưa 3 con sinh ba đi chơi thì gặp xe bán dưa hấu. Hành động không ngờ sau đó khiến dân tình được phen cười sặc sụa.

Khi nhìn thấy cặp vợ chồng nào đó đẻ sinh đôi hay sinh ba, nhiều người trầm trồ bảo là sướng, vì chỉ cần đẻ một lần là xong nhiệm vụ. Tuy nhiên chăm sóc một đứa trẻ vốn dĩ đã tốn rất nhiều công sức, việc chăm mấy đứa trẻ cùng một lúc chẳng khác gì đi "đánh trận". Chẳng những chi phí sinh hoạt hàng ngày bị đội lên gấp 2-3 lần, cha mẹ cũng bị chúng xoay như chong chóng.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố đưa con sinh ba đi chơi khiến ai nấy vô cùng thích thú. Ba cậu bé được bố mặc cho bộ đồ dưa hấu vô cùng đáng yêu. Vừa ra đường, 3 em bé đã chiếm trọn spolight, ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.

3 cậu bé mặc bộ đồ dưa hấu cực dễ thương - Ảnh: Sohu

Hình ảnh 'dưa ăn dưa' chiếm trọn spotlight trên đường phố - Ảnh: Sohu

Phụ huynh nào cũng phải xuýt xoa khi thấy các em bé dễ thương - Ảnh: Sohu

Trên đường đi chơi, người bố bất ngờ thấy một xe bán dưa hấu bên đường. Các cậu bé thấy vậy cũng sà vào đòi mua. Sợ các con tranh giành, người bố đã mua cho các con mỗi đứa một trái dưa. Hình ảnh "dưa ăn dưa" khiến dân tình được phen cười bò. Người bán dưa hấu cũng tự nhiên bán thêm được rất nhiều hàng nhờ sự thu hút của 3 "siêu sao".

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Nhìn mà xỉu ngang xỉu dọc luôn á, sao có thể đáng yêu dữ vậy"; "Thấy cưng ghê luôn đó chèn ơi"; "Nhìn đẻ sinh đôi, sinh ba đúng là thích thật. Mà đến lúc chăm mới thấy đáng sợ thế nào"; "Trông vậy thôi chứ cũng cho bố 'ăn hành' không ít rồi đó"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-dua-con-sinh-ba-di-choi-thi-gap-xe-ban-dua-hau-canh-tuong-sau-do-khien-dan-tinh-cuoi-chay-nuoc-mat-385758.html