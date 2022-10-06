Biết chồng vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, vợ lập tức rước 'tiểu tam' về nhà

Một người phụ nữ tại Ấn Độ mới đây đã làm đám cưới cho chồng và người yêu cũ của anh ta, sau đó cả 3 sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà.

Theo IndiaTimes, cặp vợ chồng Kalyan và Vimala đến từ bang Andhra Pradesh, Ấn Độ vốn là bạn lâu năm sau đó đã nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Vì là những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chuyện tình của cặp đôi được nhiều người biết đến và theo dõi.

Sau một thời gian chung sống, Vimala nhận thấy nhiều biểu hiện lạ từ ông xã của mình kể từ khi có một người phụ nữ khác chuyển đến sống trong khu của họ.

Người phụ nữ này tên Nitya Sree, cũng là một nhà sáng tạo nội dung và có mối quan hệ tình cảm với Kalyan từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, vì nhiều lý do bất khả kháng mà cả hai chia tay và cắt đứt liên lạc với nhau.

Khi biết được người yêu cũ đã kết hôn, Nitya Sree đã cầu xin vợ của anh ta cho phép mình trở thành "vợ bé". Cả cô và Kalyan đều đưa ra đề xuất rằng cả 3 sẽ cùng chung sống hòa bình dưới một mái nhà.

Khi nghe được lời đề nghị này từ chồng và người tình của anh ta, Vimala đã vô cùng sửng sốt và bối rối. Sau khi dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này, cô cũng đồng ý cho đám cưới lạ kỳ này diễn ra.

Vimala (ngoài cùng bên trái) tổ chức hôn lễ cho chồng và 'tiểu tam' - Ảnh: IndiaTimes

Tại đám cưới của Nitya Sree và Kalyan, Vimala đã xuất hiện với tư cách người chủ trì và chúc phúc cho cặp đôi. Sau hôn lễ, cả 3 còn tạo dáng chụp ảnh chung khá vui vẻ.

Câu chuyện về gia đình kỳ lạ này sau đó đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người không thể hiểu nổi vì sao cô vợ lại đồng ý để chồng đưa "vợ bé" về nhà.

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