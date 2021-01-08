Bị cả nhà bắt quả tang quan hệ với anh rể, cô gái phân trần mình chỉ nghe lời thầy bói chứ không cố ý dụ dỗ chồng của chị gái.

ETtoday đưa tin, vào ngày 28/12/2019, cô gái họ Lưu (Thạch Gia Trang, Hồ Bắc, Trung Quốc) đến đồn cảnh sát báo án về việc bị một thầy bói dụ dỗ cô quan hệ với anh rể.

Tin lời thầy bói, cô gái trẻ quan hệ với anh rể - Ảnh minh họa: Internet

Cô Lưu cho biết, cách đây không lâu, một tài khoản Wechat tự xưng là thầy bói đã chủ động kết bạn với cô. Bà thầy bói này vô cùng "thần thông quảng đại", nhiều lần đoán trúng phóc về tính cách lẫn những chuyện quá khứ của cô Lưu.

Sau một thời gian trò chuyện, cô Lưu hoàn toàn mê muội bà thầy bói. Bà ta nói bất cứ thứ gì cô đều làm theo. Gần đây, bà thầy bói nói cô Lưu bị "tà ma" ám, sắp gặp họa lớn khiến cô vô cùng sợ hãi. Để trừ tà, cô Lưu phải quan hệ tình dục với anh rể. Ban đầu cô Lưu không đồng ý nhưng sau khi bà thầy bói thuyết phục rằng anh rể cô là chàng trai "thuần khiết", hai người lại hợp mệnh, có thể nói sinh ra là dành cho nhau. Nếu không làm theo, cô Lưu không sớm thì muộn cũng sẽ mất mạng.

Cô gái ngây thơ tin lời thầy bói, chủ động dâng hiến cho anh rể. Cả hai quan hệ tình dục nhiều lần thì bị gia đình phát hiện. Cô Lưu giải thích mình không cố ý dụ dỗ chồng của chị gái, chỉ muốn trừ tà mà thôi. Tuy nhiên khi tìm cách liên lạc với bà thầy bói thì bà ta đã biến mất không dấu vết. Không còn cách nào khác, cô Lưu báo cảnh sát mong tìm được bà này.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã phát hiện sự thật không ngờ khiến ai nấy sốc nặng. Hóa ra "bà thầy bói" lừa đảo cô Lưu bấy lâu nay chính là gã anh rể. Do say mê nhan sắc của em vợ, gã này đã dùng một số điện thoại khác chủ động kết bạn với cô. Những chuyện gã ta biết về em vợ trở nên thần thông quảng đại qua lời bà thầy bói ảo và khiến cô Lưu tin sái cổ. Hiện gã anh rể đã bị bắt giữ để xử lý theo quy định.

Vợ nắm đầu đánh chửi 'Tuesday' ăn mặc hớ hênh, chồng ra sức bênh vực để rồi nhận cái kết không thể đắng hơn Trong lúc vợ nắm tóc đánh ghen bồ nhí, người chồng ra sức ngăn cản và sau đó đã phải nhận cái kết đắng lòng khiến dân tình hả hê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ca-nha-bat-qua-tang-nhun-nhay-voi-anh-re-co-gai-khoc-loc-phan-tran-su-that-phia-sau-khien-ai-cung-soc-nang-392725.html