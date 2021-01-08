Vợ nắm đầu đánh chửi 'Tuesday' ăn mặc hớ hênh, chồng ra sức bênh vực để rồi nhận cái kết không thể đắng hơn

Thế giới 08/01/2021 12:52

Trong lúc vợ nắm tóc đánh ghen bồ nhí, người chồng ra sức ngăn cản và sau đó đã phải nhận cái kết đắng lòng khiến dân tình hả hê.

Mới đây, dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh vợ đánh ghen bồ nhí của chồng ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Theo hình ảnh trong clip, người vợ mặc áo hồng đứng giằng co với bồ nhí chỉ mặc mỗi bộ đồ lót trên người. Trái với sự phẫn nộ tột độ của người vợ, "tiểu tam" tỏ thái độ bình thản, còn tự tin bào chữa "việc này chẳng liên quan gì đến tôi". 

Vợ nắm đầu đánh chửi 'Tuesday' ăn mặc hớ hênh, chồng ra sức bênh vực để rồi nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 1
Vợ nắm đầu đánh ghen bồ nhí của chồng - Ảnh cắt từ clip

Người vợ lập tức nắm đầu bồ nhí dí sát vào camera để mọi người nhìn cho rõ. Thấy vậy, "Tuesday" mới sợ hãi van xin người vợ ngừng sử dụng vũ lực với mình. Lúc này, người chồng xuất hiện và cố kéo vợ ra ngoài để giải vây cho nhân tình. 

Vợ nắm đầu đánh chửi 'Tuesday' ăn mặc hớ hênh, chồng ra sức bênh vực để rồi nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 2
Chồng ngăn cản vợ giải vây cho nhân tình - Ảnh cắt từ clip

Trong một đoạn clip khác, người phụ nữ mặc váy vàng được cho là người nhà của gã chồng còn mắng chửi người vợ bằng những lý lẽ hết sức vô lý. Bà này cho rằng do cô vợ quá hung dữ nên chồng mới đi ngoại tình, chuyện không có gì đáng phải ầm ĩ vì hầu hết đàn ông trên đời đều thế. 

Vợ nắm đầu đánh chửi 'Tuesday' ăn mặc hớ hênh, chồng ra sức bênh vực để rồi nhận cái kết không thể đắng hơn - Ảnh 3
Người nhà anh chồng cho rằng đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường - Ảnh cắt từ clip 

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ: "Ai nói đàn ông trên đời đều thế? Tôi đây không khốn nạn như vậy"; "Gì vậy chứ, tôi là đàn ông mà xem xong còn tức. Bà ta tưởng ai cũng vô lương tâm như thế à"; "Ngoại tình là bình thường á? Tư tưởng kiểu gì vậy trời"; "Ồ 90% đàn ông đều ngoại tình sao? Tôi cho bà nói lại đấy"; "Lần đầu tiên thấy clip đánh ghen mà ngay cả đàn ông cũng phải phẫn nộ"...

Không lâu sau, dân mạng đã phát hiện người chồng bội bạc trong clip đánh ghen là ông Jia Ding - Bí thư Đảng ủy thị trấn. Điều này càng khiến dân tình bức xúc hơn nữa. Với cương vị là lãnh đạo, ông Jia Ding nên làm gương với lối sống mẫu mực, trong sạch, chứ không phải ăn chơi trác táng, lừa dối gia đình như vậy.

Sau khi thông tin được xác nhận, chính quyền địa phương đã thảo luận và quyết định cách chức ông Jia Ding. Ngoài ra, một cuộc điều tra cũng đã được mở ra để xem xét lối sống của người đàn ông này. 

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