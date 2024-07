Lấy cớ vào nhà nạn nhân để xem cá cảnh trong lúc bố mẹ của đứa bé đi làm, người đàn ông này đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với một đứa bé chưa đủ tuổi vị thành niên.

Theo Sinchew, bị cáo Lin Jintai (47 tuổi) bị buộc tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục nạn nhân 14 tuổi vào lúc 8 giờ sáng ngày 8/3, ngày 5, 19/4 và ngày 17 và 24/5 năm nay đối với đứa bé chưa đủ tuổi vị thành niên.

Theo cáo buộc, bị cáo đã 4 lần cưỡng hiếp bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên, vi phạm điều 376 (2) Bộ luật Hình sự, nếu bị kết tội, anh ta có thể bị phạt ít nhất 10 năm và tối đa 30 năm tù giam và phạt roi.

Trong phiên tòa hôm nay, một công tố viên, đã yêu cầu tòa án từ chối cho bị cáo tại ngoại với lý do tính chất nghiêm trọng của vụ án cũng như nhu cầu bảo vệ sự an toàn và tự do của nạn nhân khỏi bị can thiệp.

Được biết, nạn nhân và bị cáo là hàng xóm tốt, sống với nhau cách đây 20 năm, bố mẹ hai người cũng là bạn bè tốt của nhau. Vụ án xảy ra khi họ rời xa nơi ở cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Bị cáo vẫn chưa chỉ định luật sư ra hầu tòa và yêu cầu tòa án cho anh ta được tại ngoại với mức bảo lãnh tối thiểu với lý do anh ta phải chăm sóc gia đình và cậu con trai 11 tuổi.

Theo vụ án, bị cáo lợi dụng việc gia đình nạn nhân đi làm, lấy cớ đến nhà bé gái xem cá cảnh, lợi dụng cơ hội vào phòng ngủ của nạn nhân và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. hành hung nạn nhân.

Sau khi bị cưỡng hiếp, nạn nhân thường xuyên cảm thấy chóng mặt, nôn mửa, kinh nguyệt không đến trong thời gian dài. Cô dùng que thử thai tại nhà và phát hiện mình có thai. Sau đó, cô kể với mẹ về vụ cưỡng hiếp và cùng mẹ cô đến báo cảnh sát.

Nạn nhân cũng được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm và bác sĩ xác nhận nạn nhân đang mang thai được 5 tháng. Bị cáo bị công an bắt giữ vào ngày 7/7.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-14-tuoi-bi-nguoi-an-ong-hanh-hung-va-cuong-hiep-nhieu-lan-en-co-thai-5-thang-nghi-pham-con-thuc-hien-nhieu-hanh-vi-oi-bai-khac-690600.html