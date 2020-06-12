Bé 15 tháng tuổi bị thủng dạ dày sau khi ăn canh sườn hầm bắp do mẹ nấu

Các bác sĩ đã bị sốc nặng khi chứng kiến một lượng lớn hạt bắp chưa được tiêu hóa trong dạ dày non nớt của bé gái.

Cách đây 2 tháng, một bé gái 15 tháng tuổi ở Chiết Giang (Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, khó thở, bụng căng tức và trương phình lên.

Theo lời kể của người mẹ 20 tuổi, trước đó 1 ngày, cô đã nấu canh sườn hầm bắp cho cả nhà ăn, bé gái cũng ăn một bát lớn. Sau khi ăn xong, cô bé có biểu hiện khó tiêu. Nghĩ con bị đầy bụng, người mẹ đưa bé đến một phòng khám tư nhân và lấy thuốc về uống.

Tuy nhiên tình trạng của bé gái chẳng những không được cải thiện mà còn trầm trọng hơn. Chỉ đến khi thấy con bất tỉnh, người mẹ mới tá hỏa đưa cô bé vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ thuộc Khoa Nhi Bệnh viện Chiết Giang xác định bé gái bị thủng dạ dày, phải lập tức phẫu thuật.

Bé gái 15 tháng tuổi bị thủng dạ dày sau khi ăn canh sườn hầm bắp - Ảnh: Sina

Ê kíp phẫu thuật đã bị sốc nặng khi chứng kiến một lượng lớn hạt bắp chưa được tiêu hóa trong dạ dày non nớt của bé gái. Trên lý thuyết, dạ dày có khả năng co dãn theo lượng thức ăn mà con người nạp vào. Ai nấy đều không hiểu bà mẹ đã cho con ăn bắp nhiều đến mức nào mới khiến dạ dày của đứa trẻ tổn thương lớn đến như thế.

Sau phẫu thuật, tuy bé gái đã giữ được tính mạng nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan. Chưa kể số tiền viện phí đã lên tới 100.000 nhân dân tệ (gần 330 triệu đồng), trong khi hoàn cảnh gia đình cô bé rất khó khăn.

Theo bác sĩ, bắp ngô có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều tinh bột và chất xơ, ăn quá nhiều sẽ gây đầy bụng, khó tiêu hóa.

Bé gái 15 tháng tuổi trên đây đã ăn quá nhiều ngô khiến dạ dày bị quá tải và bị vỡ. Người mẹ rất hối hận vì đã cho con ăn uống thiếu khoa học, thường xuyên ép bé ăn nhiều hơn vì nghĩ con mập mạp một chút mới khỏe mạnh.

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Đứa bé đáng thương quá"; "Sau này việc ăn uống có lẽ sẽ rất khó khăn"; "Thấy có rất nhiều gia đình ép con ăn mà không chịu nghĩ đến hậu quả"...

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