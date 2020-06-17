Sau 3 tiếng đồng hồ nằm chơi điện thoại, nữ bảo mẫu vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện bé 7 tháng tuổi đã chết ngạt.

Mới đây, Tòa án nhân dân Thành phố Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã mở phiên tòa xét xử một nữ bảo mẫu về tội Vô ý làm chết người.

Cô Zhang (46 tuổi, quê Quảng Đông) đến Chiết Giang làm người giúp việc. Đầu tháng 9/2019, Zhang đến nhà chị Xie làm việc, công việc chủ yếu là chăm sóc bé trai 7 tháng tuổi.

Theo Sohu, vào lúc 9 giờ sáng ngày 28/10/2019, nữ bảo mẫu đặt em bé trong cũi rồi ru ngủ. Khoảng 10 phút sau, thấy em bé đã ngủ say, Zhang ra phòng khách nằm chơi điện thoại.

Đến 12 giờ trưa, Zhang quay lại phòng ngủ kiểm tra thì thấy bé trai nằm úp mặt vào song cũi trong tình trạng bất động. Nữ giúp việc lập tức đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên bác sĩ kết luận cậu bé đã tử vong vì nghẹt thở.

Bé 7 tháng tuổi chết ngạt trong cũi vì người giúp việc tắc trách - Ảnh: Sohu

Tại phiên tòa, Hội động xét xử nhận thấy người giúp việc họ Zhang không cố ý làm bé trai tử vong, sau khi xảy ra sự việc đã đến đồn cảnh sát đầu thú và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, cô đã làm việc tắc trách khi bỏ mặc bé trai suốt 3 tiếng đồng hồ trong phòng ngủ để chơi điện thoại ngoài phòng khách khiến cậu bé bị chết ngạt. Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân thành phố Nghĩa Ô tuyên nữ bảo mẫu 3 năm tù giam về tội Vô ý làm chết người.

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