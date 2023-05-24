Anh: Đàn trâu trốn trại chăn nuôi xông vào nhà người dân địa phương để 'nghịch nước'

Một đàn trâu trốn khỏi một trang trại chăn nuôi ở Essex, đông nam nước Anh, đã đột nhập vào khu vườn của một ngôi nhà gần đó. Cảnh một đàn trâu nước vào bể bơi trong nhà và vui đùa dưới nước cũng được ghi lại.

Theo đài BBC và The Mirror của Anh đưa tin ngày 22/5 (giờ địa phương), 10 con trâu đã đột nhập vào nhà của Andy và Lynette Smith vào tháng 7 năm ngoái. Những con trâu được phát hiện đã trốn thoát khỏi một bãi chăn nuôi gần đó. Điều tra cho thấy hàng rào điện xung quanh không hoạt động trong một thời gian và đàn trâu đã có thể trốn thoát vào thời điểm này. May mắn thay, không có thương vong nào xảy ra. Được biết, những con trâu đã được giải cứu an toàn và trở về bãi chăn nuôi.

Vào tháng 7 năm ngoái, một đàn trâu đã xông vào một ngôi nhà ở Essex, đông nam nước Anh - Ảnh: The Mirror Camera quan sát được lắp đặt trong nhà của Smiths đã ghi lại được tình hình hỗn loạn vào thời điểm đó. Đàn trâu chạy qua sân làm gãy luống hoa, bờ giậu. Một con trâu khác thậm chí còn rơi xuống tấm che hồ bơi. Khi bạt che bị hư, nước trong vũng lộ ra, những con trâu khác lũ lượt kéo đến. Những chú trâu thích thú bơi lội dưới nước. Andy nói: “Vợ tôi đang ở trong bếp để pha trà buổi sáng. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy đàn trâu trong bể bơi. Vợ tôi đã gọi ngay cho 999 (số điện thoại của cảnh sát và y tế của Vương quốc Anh).

Đoạn phim CCTV ghi lại vụ việc Trong vụ việc, Smiths đã yêu cầu trang trại chăn nuôi bồi thường, cho rằng họ đã bị thiệt hại về tài sản trị giá 25.000 bảng Anh (khoảng 730 triệu đồng). Công ty bảo hiểm NFU Mutual Insurance gần đây cho biết họ đã trả tiền bồi thường cho vấn đề này và việc giải quyết đã hoàn tất. Cặp vợ chồng phàn nàn: "Người giám định thiệt hại chỉ đến thăm 15 tuần sau khi sự cố xảy ra và phải mất thêm sáu tháng để công ty bảo hiểm đưa ra phương án giải quyết. Phải mất gần một năm để đạt được thỏa thuận với công ty bảo hiểm".

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