Ngày 15/5, cô bé tên Gavere, 14 tuổi đang đến khu vực nghĩa trang Westerbegraafplaats ở Ghent (Bỉ) gặp một người bạn thì bất ngờ bị 4 tên biến thái cưỡng hiếp tập thể. Chúng còn quay clip, chụp ảnh để phát tán lên mạng, 7sur7 đưa tin.

Chỉ 4 ngày sau khi xảy ra sự việc, phát hiện hình ảnh của mình trên mạng cô bé đạ tự sát trong sự tiếc thương của cả gia đình. Lúc này người bạn của em mới tiết lộ câu chuyện thật khiến ai nấy đều phẫn nộ. Theo Het Niewsblad, cảnh sát đã tiến hành xác định 5 bị cáo và phân tích những hình ảnh và điều tồi tệ hơn là trong đó có 3 trẻ vị thành niên từ 14 đến 15 tuổi và 2 người lớn từ 18 đến 19 tuổi. Hai trong số đó chính là anh em ruột của nhau.