5 thanh niên cưỡng hiếp tập thể cô bé 14 tuổi tại nghĩa trang, chỉ sau thảm kịch khác xảy ra, bạn thân cô bé mới kể lại tình tiết khiến ai nấy đều bàng hoàng

Thế giới 08/06/2021 11:58

Người dân đã vô cùng căm phẫn khi 5 tên biến thái đã cưỡng hiếp tập thể và chụp ảnh quay clip tung lên mạng vụ việc liên quan đến một cô bé 14 tuổi. Điều này đã dẫn đến cái chết tức tưởi của nạn nhân.

Ngày 15/5, cô bé tên Gavere, 14 tuổi đang đến khu vực nghĩa trang Westerbegraafplaats ở Ghent (Bỉ) gặp một người bạn thì bất ngờ bị 4 tên biến thái cưỡng hiếp tập thể. Chúng còn quay clip, chụp ảnh để phát tán lên mạng, 7sur7 đưa tin.

Chỉ 4 ngày sau khi xảy ra sự việc, phát hiện hình ảnh của mình trên mạng cô bé đạ tự sát trong sự tiếc thương của cả gia đình. Lúc này người bạn của em mới tiết lộ câu chuyện thật khiến ai nấy đều phẫn nộ. Theo Het Niewsblad, cảnh sát đã tiến hành xác định 5 bị cáo và phân tích những hình ảnh và điều tồi tệ hơn là trong đó có 3 trẻ vị thành niên từ 14 đến 15 tuổi và 2 người lớn từ 18 đến 19 tuổi. Hai trong số đó chính là anh em ruột của nhau.

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Nghĩa trang nơi cô bé 14 tuổi bị những tên biến thái cưỡng hiếp và chụp ảnh - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Newsin24, cha của nạn nhân cho biết: "Con bé cần sự giúp đỡ và không may là phải đợi chờ điều đó quá lâu. Những hình ảnh khủng khiếp đó cuối cùng đã chấm dứt mọi nỗ lực chịu đựng của con gái tôi. Một cô bé 14 tuổi không thể trải qua những điều như thế này. Con gái tôi đã phải chịu đựng sự tổn thương quá lớn. Nếu mọi chuyện không xảy ra, có lẽ nó vẫn còn ở đây. Tất cả những gì tôi có thể hy vọng bây giờ là công lý."

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Nhiều người dân Bỉ vô cùng tiếc thương cho sự ra đi của cô gái trẻ 14 tuổi - Ảnh: Internet

5 tên biến thái đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh mà chúng gây ra. Một phát ngôn viên cho biết thêm: "Ba trẻ vị thành niên đã bị đưa vào một trại giam và hai người lớn (cả hai đều quá 18 tuổi) đã bị sở cảnh sát Ghent bắt giữ vì những hành vi phạm tội trước thời điểm nạn nhân qua đời. Phòng hội đồng ở Ghent quyết định việc giam giữ hai tội phạm trên 18 tuổi sẽ được gia hạn thêm một tháng”.

Thị trưởng Gavere Denis Dierick cũng đã thăm hỏi gia đình nạn nhân và chia sẻ mất mát, ông mô tả cái chết của cô bé là một thảm kịch vô nhân đạo.

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