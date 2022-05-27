18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt

Thế giới 27/05/2022 19:06

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng nhớ những điều xấu nhiều và lâu hơn là họ nhớ lại những điều tốt. Đó là bởi vì chúng ta muốn sử dụng những ký ức này để bảo vệ khỏi mắc phải những sai lầm tương tự sau này.

Tuy nhiên, có những điều tốt đẹp xảy ra với chúng ta hoặc đến với những người xung quanh chúng ta mỗi ngày. Tất cả những gì cần làm là ngừng tập trung vào những đau khổ và bắt đầu đánh giá cao tập trung vào những chiến thắng nho nhỏ nhé!

Và dưới đây là một số bức ảnh, nơi mọi người đã tạo ra hoặc kỷ niệm những khoảnh khắc có thể khiến tất cả mọi người cảm động.

  1. “Con ngỗng này ở bệnh viện của tôi đã đẻ trứng và đang làm tổ trong một cái chậu cây lớn.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 1

“Một trong những người bảo trì chỗ chúng tôi đã chế tạo chiếc ô này cho cô ngỗng và đặt nước ở gần đấy.”

  1. “Đây là Simba và Cooper. Lần đầu tiên sau hơn một năm lại được ôm nhau”.
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 2
  1. "Quyết tâm của năm mới là giảm cân, tôi bắt đầu tập ở khi đang 199 kg và hầu như không thể đi lại được."
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 3
 

"Tôi đã thúc đẩy bản thân mỗi ngày đi bộ đến biển báo STOP, và cuối cùng tôi cũng cảm thấy đỡ rồi."

  1. “Xe của một người lái xe bị hỏng trên một con phố đông đúc ở NYC trong giờ cao điểm. Không bấm còi hay la hét, mọi người chỉ cần cố gắng giúp đỡ và họ chính là những người anh em tốt.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 4
  1. “Một năm trước họ nói tôi có 30% cơ hội sống sót. Hôm nay tôi vẫn đứng vững. "
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 5
  1. "5 năm sạch sẽ và tỉnh táo."
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 6
  1. “17 năm trước, tôi đưa bạn gái đến bể cá sau buổi dạ hội của cô ấy.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 7

“Hôm nay chúng tôi đưa con gái đi chơi thủy cung, hóa ra công viên vẫn còn đó.”

  1. “Thuộc về một gia đình đã chọn tôi và sưởi ấm trái tim tôi mỗi ngày.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 8
  1. "Kẻ gây rối đáng yêu nhất."
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 9
  1. “Tôi đã đưa ra một kỷ lục vào tuần trước. Chúng tôi đã trích một phần số tiền thu được và làm 113 chiếc bánh mì để mang đến cho những người cần chúng.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 10
  1. “5 năm trước tôi nặng 192 kg. Bây giờ là 79 kg! Được như vậy đều là nhờ ăn kiêng và tập thể dục ”.
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 11
  1. “Sau khi dành cả thời thơ ấu để la cà ở các kệ sách của thư viện địa phương và thật tuyệt vời khi thấy cuốn sách đã xuất bản của tôi bây giờ cùng nằm trên các kệ.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 12
  1. “Tôi đã trang bị phòng cho đứa con nuôi của mình trong 12 ngày mà không tốn một xu. Tất cả đều do những người cùng khu của tôi quyên góp.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 13
  1. “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 101, Bố yêu.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 14
  1. “Hôm nay tôi đã cầu hôn cô ấy! Cô ấy nói đồng ý.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 15
  1. “Bất cứ khi nào anh chàng nhìn thấy tôi, thì cậu đều đến ôm chặt lấy một cánh tay của tôi.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 16
  1. "Lông tơ bé xíu với những móng vuốt be bé."
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 17
  1. “Người bà đáng yêu của tôi đang đứng dưới cây đỗ quyên mà mẹ bà ấy đã trồng cách đây hơn 45 năm cho bà.”
18 hình ảnh sẽ làm cho bạn phải nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt - Ảnh 18

Bạn có bức ảnh nào có bối cảnh có thể khiến những người khó tính nhất cũng phải mỉm cười hoặc rơi vài giọt lệ hay không?

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