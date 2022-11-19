Bỗng nhận được tin nhắn chúc mừng đám cưới của 3 người yêu cũ cùng một lúc, tôi thầm nghĩ duyên số quả thật là thứ luôn khiến con người ta để tâm!

Tâm sự tình yêu 19/11/2022 04:43

Đó là cả 3 mối tình thanh xuân của mình. Đâu phải người yêu cũ nào cũng xấu đâu mọi người nhỉ?

Hôm nay mình được gắn thẻ vào bài viết chụp ảnh cưới của một studio lúc trưa thì tầm 3 giờchiều nhận được tin nhắn chúc mừng đám cưới của 3 người yêu cũ. Ai cũng bất ngờ vì mình đi lấy chồng vì trước đó mình chưa từng đăng hình chồng lên mạng xã hội, mà mình cũng ít khi chia sẻ những thứ liên quan tới cuộc sống lên mạng xã hội lắm.

 

Tin nhắn thứ nhất là của mối tình đầu, gửi qua Instagram. Bọn mình quen nhau vỏn vẹn trong một năm lớp 10 rồi chia tay vì bạn ấy theo gia đình đi định cư nước ngoài. Sau đó mình không còn liên lạc nữa vì dù sao cũng là mối tình đầu mà, chia tay thì buồn lắm. Trong một lần bạn ấy về nước thì có họp lớp rồi theo dõi nhau trên Instagram, chỉ xem nhau là bạn bè. Thi thoảng vẫn hỏi thăm... vậy thôi!

 

Bỗng nhận được tin nhắn chúc mừng đám cưới của 3 người yêu cũ cùng một lúc, tôi thầm nghĩ duyên số quả thật là thứ luôn khiến con người ta để tâm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tin nhắn của mối tình thứ 2 là gửi qua SMS, mình lấy số điện thoại lên zalo tìm thì ra tên của bạn ấy. Bọn mình quen nhau từ học kì 2 lớp 12 đến hết năm 2 đại học. Chia tay vì cả 2 đều quá bận. Ở cách nhau 10km mà một tuần gặp một lần (Ở Hà Nội thì quãng đường này ko quá xa). Vì bận học trên giảng đường, bận học thêm tiếng Anh, bận làm thêm. Cả hai đều không muốn có một mối tình như vậy nên chia tay trong hoà bình...Kiểu lúc mới yêu, lúc lên đại học cũng ko nghĩ là sau này sẽ bận như vậy, bận đến nỗi ko dành thời gian đc cho nhau. Đã cố gắng nhưng đâu lại vào đó...

 

Tin nhắn của mối tình thứ 3 là gửi cùng với 20 triệu. Đại khái tin nhắn là lời chúc mừng đám cưới. Còn số tiền kia bạn ấy nói rằng đó là tiền ngày trước chuẩn bị để đi chụp ảnh cưới với mình. Bây giờ gửi cho mình coi như mừng cưới. Sau đó mình cũng chuyển trả lại và bảo rằng mình không nhận được số tiền lớn như vậy, kì kèo một lúc bạn ấy vẫn gửi cho mình 5 triệu coi như tiền mừng cưới, bạn ấy bảo mình nhận cho bạn ấy vui.... Chúng mình quen nhau 3 năm, từ lúc là sinh viên năm 3 đến khi ra trường 2 năm. Lý do chia tay bởi vì khác biệt tôn giáo, khoảng cách địa lý, gia đình hai bên không ủng hộ, cũng một phần do khác biệt tôn giáo ở trên. Sau hơn một năm đấu tranh tư tưởng với ba mẹ không được nên tụi mình đi đến chia tay chứ ko phải ngày một ngày hai rồi chia tay. Mình biết cả hai rất buồn nhưng thực sự áp lực gia đình rất lớn. Hai đứa mình cũng đều hiểu cho nhau và quyết định dừng lại.

 

 

Bỗng nhận được tin nhắn chúc mừng đám cưới của 3 người yêu cũ cùng một lúc, tôi thầm nghĩ duyên số quả thật là thứ luôn khiến con người ta để tâm! - Ảnh 2

Ảnh minh họa

 

Đối với bản thân mình, ba mối tình mình trải qua đều là những người rất tốt, chia tay nhau nhưng họ đều dành cho mình sự tôn trọng nhất định, ít nhất mình chưa bao giờ nghe bạn bè mình chơi nói gì về việc mình bị nói xấu sau khi chia tay vì đối với cả ba mối mình chúng mình đều có những người bạn chung. Và mình cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi yêu đều gặp những người tốt như vậy.

 

Năm nay mình 27 tuổi, gặp được chồng mình cũng là một người rất tốt, yêu thương chiều chuộng mình, gia đình chồng rất quý mến mình, công việc cũng rất ổn... chúng mình hợp nhau về nhiều mặt.

 

Đó là cả 3 mối tình thanh xuân của mình. Đâu phải người yêu cũ nào cũng xấu đâu mọi người nhỉ?

Từ khóa:   tâm sự tình yêu người yêu cũ Tâm sự eva

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