Vừa đi liên hoan về, tôi rụng rời thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên thì bất ngờ khi nhìn rõ mặt

Tâm sự gia đình 20/01/2026 16:39

Tôi vẫn thấy xót xa khi con trai vui mừng gặp lại bố. Nhìn anh ôm lấy con, biết con nhiều đêm nhớ thương anh, tôi cũng mềm lòng lắm.

Tôi ly hôn chồng đã một năm. Từng yêu bao nhiêu thì bây giờ tôi càng chán ghét chồng cũ bất nhiêu. Tôi chỉ cố gắng thỏa thuận để chồng cũ sang thăm, đưa con đi chơi.

Mấy tuần trước, đường dây điện nhà bố mẹ tôi gặp vấn đề, bóng đèn trong nhà chập chờn lúc được lúc không. Tôi lại bận rộn nên chưa thể giúp bố mẹ gọi thở sửa. Con trai tôi biết thế thì nói với chồng cũ của tôi. Anh ấy đến sửa điện giúp bố mẹ tôi ngay hôm sau. Bố mẹ gọi cho tôi khen anh tình nghĩa.

 

Chồng cũ cũng rất yêu quý con trai tôi, anh xem bố mẹ tôi và con trai như người thân của mình. Nhưng tôi vẫn không thể quên được việc chồng cũ ngoại tình. Dù sau đó anh đã van xin mong tôi bỏ qua nhưng tôi không thể tha thứ. Ngay cả người lớn hai bên cũng không thể thay đổi quyết định của tôi. Sự phản bội của chồng cũ trở thành cái gai trong lòng tôi.

Nhưng như thế không có nghĩa là tôi chẳng hối hận khi ly hôn chồng. Tôi vẫn thấy xót xa khi con trai vui mừng gặp lại bố. Nhìn anh ôm lấy con, biết con nhiều đêm nhớ thương anh, tôi cũng mềm lòng lắm.

Vừa đi liên hoan về, tôi rụng rời thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên thì bất ngờ khi nhìn rõ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ sau khi ly hôn chồng, tôi được nhiều người ngỏ ý theo đuổi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, tôi sợ con chưa kịp thích ứng sẽ bị tổn thương.

Một hôm tôi đi ăn liên hoan với công ty đến nửa đêm mới về. Hôm đó tôi biết chồng cũ sẽ sang thăm con, tôi còn nói anh mang con về nhà, vì tôi sẽ về nhà muộn. Chồng cũ hỏi tôi đi đâu, tôi nói dối rằng mình đi hẹn hò. Anh cúp máy chẳng nói một lời nào.

Tôi bước vào nhà, không thèm bật đèn, đi thẳng vào trong, vừa đi vừa tháo giày và quăng túi xách khắp phòng. Hôm nay tôi uống hơi nhiều, chỉ ở nhà một mình nên trở nên bừa bãi. Nhưng đèn bỗng dưng sáng lên, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang đứng trước mặt. Sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Sau đó tôi nghe tiếng con trai đi ra từ phòng ngủ. Hóa ra con trai để chồng cũ của tôi ngủ lại.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị cho chồng cũ và con trai một bữa sáng ngon miệng. Nhìn thấy hai người vừa ăn vừa kể chuyện huyên thuyên, bỗng lòng tôi thấy ấm áp đến lạ. Lâu lắm rồi tôi không thể nhìn thấy cảnh này. Sau khi chồng cũ đi về, tôi đã nghĩ đến chuyện tái hôn với chồng cũ. Nhưng tôi cũng băn khoăn lắm, liệu có nên không?

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

Một năm sau khi ly hôn chồng, tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại, bà đang tìm con dâu mới cho con trai. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn. Tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Danh tính nữ giám đốc doanh nghiệp mua thực phẩm trôi nổi, làm hóa đơn giả để trốn thuế

Đời sống 14 phút trước
Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 0h00 ngày 21/1/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Con riêng run rẩy khi mẹ kế chuẩn bị tắm cho, tôi chạm vào người bé rồi điếng người phát hiện bí mật kinh hoàng dưới lớp áo

Tâm sự 29 phút trước
2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Định tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ tôi mới là người "sốc ngất" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ của anh

Định tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ tôi mới là người "sốc ngất" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ của anh

Tâm sự Eva 49 phút trước
Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Lén theo vợ xách hai hộp cơm ra ngoài vào buổi trưa, tôi bật khóc khi thấy điểm dừng chân của cô ấy

Tâm sự 53 phút trước
Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Vừa bước chân vào nhà đã thấy trần nhà bị khoét một lỗ hổng lớn, tôi chết sững khi nhìn thấy "thứ" còn sót lại dưới sàn

Tâm sự 58 phút trước
Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: Mở không gian, nấu dễ dàng

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Danh tính kẻ sát hại người mẹ tử vong, vùi bé gái 7 tuổi dưới đất

Cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập khi đang thi công, 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Cột truyền tải điện bất ngờ đổ sập khi đang thi công, 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương trong đêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

2 năm sau ly hôn, chồng cũ bế con riêng đến xin quay lại, tôi ngã quỵ khi biết mẹ đứa bé thực chất là ai

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vừa bước ra khỏi khách sạn cùng nhân tình, tôi chết sững thấy chồng bế con đứng đợi, câu nói của anh khiến tôi sốc ngất

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ có thai quý tử, ngày nhận quyết định ly hôn cũng là lúc tôi "chết nghẹn" biết sự thật về đứa bé

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ có thai quý tử, ngày nhận quyết định ly hôn cũng là lúc tôi "chết nghẹn" biết sự thật về đứa bé

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng