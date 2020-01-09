Với phụ nữ chán chồng thì ràng buộc duy nhất chỉ là con cái

Những người phụ nữ chán chồng muốn ly hôn lắm chứ, muốn rời xa người chồng tệ bạc lắm chứ. Nhưng vì thương con, muốn cho con một mái nhà bình yên để lớn lên nên họ chấp nhận ở lại.

Với phụ nữ chán chồng, khoảng cách giữa họ và chồng xa vời vợi. Yêu thương không còn, sự quan tâm hay tin tưởng cũng đã cạn kiệt. Hai tiếng vợ chồng mong manh đến độ chỉ thiếu tờ giấy ly hôn là ra đi nhanh chóng, chẳng nuối tiếc hay đau khổ gì nhiều. Sợi dây duy nhất níu giữ đàn bà còn ở lại cuộc hôn nhân này chính là con cái. Đàn bà chẳng cần chồng nữa đâu, nhưng là một người mẹ - họ vẫn cần giữ cha cho con của mình. Yêu thương không còn, niềm tin đã cạn kiệt rồi - Ảnh minh họa: Internet Biểu hiện của một người đàn bà chán chồng là gì? Chẳng phải là những người đàn bà hay nói xấu chồng, ngồi với bạn bè thì tặc lưỡi chê chồng lười biếng, luộm thuộm. Cũng chẳng phải là những người khóc lóc, than vãn, lên tiếng yêu cầu chồng thay đổi, hãy biết thương yêu vợ con nhiều hơn. Đàn bà chán chồng giống như một que diêm đã tắt đi mọi yêu thương, hy vọng, tình yêu với chồng rồi. Họ thờ ơ, lãnh đạm, họ cảm thấy mọi lời nói với chồng thật vô nghĩa. Họ không khóc nữa, không lên tiếng trước thói hư tật xấu của chồng. Đàn bà chán chồng đồng nghĩa với im lặng, bất cần.

Vì sao đàn bà lại lựa chọn cách sống như thế? Tại sao lại đối xử với gia đình bằng thái độ lạnh lẽo, vô tâm đến như vậy? Chẳng có người đàn bà nào khi kết hôn lại mong muốn cuộc hôn nhân của mình lạnh lẽo, vợ chồng đối xử lạnh lùng cả. Chính những người đàn bà chán chồng đó đã từng là những người nhiệt tâm, hết lòng hết sức vun vén cho gia đình. Họ đã từng thương yêu, tin tưởng chồng hết mực. Nhưng không ai khác, chính người chồng vô tâm đã bào mòn lòng tin, thổi tắt ngọn nến yêu thương của họ. Mối quan hệ vợ chồng lạnh lẽo vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Khóc mãi, nói mãi, khuyên nhủ mãi rồi cũng đến lúc chán chê, mỏi mệt. Đợi hoài bên mâm cơm nguội lạnh rồi đến lúc cơm canh cũng chẳng buồn nấu. Hy vọng rồi thất vọng hết lần này đến lần khác rồi con người ta cũng chẳng còn tin tưởng nữa. Hôn nhân cũng giống như một cái cây vậy, chẳng nuôi dưỡng, chăm bón thì cũng có ngày chết yểu.

Đàn bà chán chồng muốn ly hôn lắm chứ, muốn rời xa người chồng tệ bạc của mình lắm chứ. Nhưng đàn bà thương con, vẫn muốn cho con một mái nhà bình yên để lớn lên nên họ chấp nhận ở lại. Bây giờ, vợ chồng chẳng còn điều gì để nói với nhau về con cái. Mối quan hệ vợ chồng không hề tồn tại tình yêu, sự quan tâm nhỏ nhặt. Bây giờ, chỉ còn một người là cha, một người là mẹ của những đứa trẻ mà thôi. Vì muốn giữ cha cho con nên đàn bà chấp nhận ở lại - Ảnh minh họa: Internet Nhiều gia đình bề ngoài yên ấm, hạnh phúc nhưng thực chất bên trong đã đổ vỡ từ lâu rồi. Chỉ cần sống trong căn nhà đó 1 ngày, mới đủ hiểu sự lạnh lẽo, cô đơn mà đàn bà phải chịu đựng. Đừng trách phụ nữ vô tâm, quá lạnh nhạt với chồng mà hãy trách những người chồng đã khiến họ phải chọn sống như vậy.

Lựa chọn ngoại tình để trả thù chồng phản bội là đàn bà dại Một lần chị to tiếng thì đứa con trai đang học cấp ba bảo: “Mẹ là đàn bà ngoại tình thì tốt đẹp gì mà chỉ trích con”. Chị sững sờ, quặn thắt trong lòng. Nỗi đau bị con khinh khi còn lớn gấp nhiều lần nỗi đau chồng phản bội.

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