Thế nhưng có nằm mơ Chi không dám tin có ngày Kiên lại phản bội mình một cách đau đớn như vậy. Chi phát hiện ra chồng mình ngoại tình nhờ một lần cô mang cơm trưa đến cho chồng. Khi chưa kịp đẩy cửa bước vào thì Chi nghe thấy tiếng rên rỉ, cô hoảng hốt nhìn vào trong thì thấy chồng đang đè ngửa cô thư ký ra sờ soạng. Đáng lẽ ra lúc đó Chi phải lao vào đánh ghen cho mọi người biết hành động tày đình của chồng và cô thư ký. Nhưng nghĩ lại thì Chi không muốn làm ầm lên nên cô lặng lẽ ra về.

Kiên và Chi kết hôn đến nay đã được 5 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh thông mình. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của Chi, thế nhưng chẳng mấy ai hiểu được rằng sự yên ấm ấy chỉ là vỏ bọc, còn bên trong đời sống vợ chồng Kiên và Chi lạnh nhạt còn hơn cả người dưng. Chẳng phải nguyên nhân là do Chi không phải người vợ tốt, ngược lại thì cô yêu thương chồng con vô cùng. Mọi việc gia đình Chi đều đảm đang thay chồng lo chu toàn tất cả, thậm chí để chồng thăng tiến trong sự nghiệp Chi cũng xin nghỉ việc ở nhà nội trợ, đúng sau hỗ trợ cho chồng.

- Lúc trưa em có mang cơm cho anh...nhưng em nghe có tiếng nói của phụ nữ nên em nghĩ chắc anh đang gặp khách hàng nên thôi.

- À..thế hả? Đúng là khi trưa anh có khách hàng quan trọng thật. Lần sau em không cần mang cơm đến đâu...vất vả lắm.

Nghe những lời chồng nói mà Chi đau lòng lắm vì cô không ngờ chồng mình nói dối còn không thèm chớp mắt. Vậy nhưng vì yêu chồng nên Chi nhắm mắt cho qua, thế rồi giữa lúc phát hiện chồng ngoại tình thì Chi lại đau đớn phát hiện mình bị ung thư và khả năng cao là cô phải cắt 1 bên ngực để duy trì sự sống. Chi đau đớn lắm, cô không dám tin cuộc đời mình lại bế tắc như vậy.

Giờ đây cô chỉ còn biết dựa vào chồng, thế nhưng khi nghe tin vợ mình bị ung thư thì Kiên không một lời hỏi han. Vợ đau ốm mặc kệ, thậm chí anh còn ngang nhiên công khai mình có bồ mà không sợ vợ nữa.

- 12 giờ đêm rồi anh còn định đi đâu. Anh có biết là em bị ung thư không? Anh có còn là chồng em nữa không?

Nghe Chi nói như vậy thì Kiên được thể quát luôn.

- Chính vì cô ung thư nên tôi mới phải đi với bồ đấy. Đằng nào cô chả chết...tôi phải đi kiếm vợ dần chứ? Không lẽ cô nghĩ tôi rảnh ở bên hầu hạ cô à?

Ảnh minh họa: Internet

Chi không ngờ chồng mình lại có thể nói ra những lời cay độc, cạn tình ráo máng đến mức như thế. Bao năm nay cô sống vì chồng vì con vậy mà giờ đây bị bệnh chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của chồng. Còn về phần Kiên thì biết vợ ung thư thì cô bồ giục Kiên ly hôn luôn để cưới cô ta về làm vợ. Tất nhiên là Kiên đồng ý rồi ép vợ phải ký vào đơn ly hôn. Trong thời gian vợ chữa bệnh thì Kiên dọn đồ luôn sang ở với bồ rồi tậu chưng cư mới để cưới bồ về làm vợ.

Và rồi 9 tháng trôi qua, Kiên hí hửng về xem vợ mình chết chưa để bán căn nhà đưa vợ mới đi du lịch. Ấy thế nhưng khi vừa bước vào nhà thì Kiên choáng váng khi vợ không những chưa chết mà còn chung sống với người đàn ông khác trong nhà.

- Cái gì thế này? Cô bây giờ còn rước cả trai về sống trong nhà tôi nữa ha? Cô không biết xấu hổ với con mình hả? - Kiên quát.

- Xấu hổ ư? Tại sao tôi phải xấu hổ khi tôi đau ốm anh đi sống với bồ. Tôi cắt 1 bên ngực anh đã chăm 1 buổi nào chưa, nếu không có người đàn ông này ở bên thì mẹ con tôi đã chết rồi. Nhờ trời tôi vẫn sống khỏe mạnh...Vậy nên anh ngoại tình được thì tôi cũng có quyền tìm cho mình người đàn ông tốt. Thời gian qua anh đã làm tròn tư cách của một người cha cho con mình chưa mà lên tiếng ở đây. Nên nhớ anh và tôi đã ly hôn rồi...còn căn nhà này cũng đứng tên tôi đấy chồng cũ ạ. Tốt nhất anh cút ra khỏi đây đi.

Nghe lời vợ nói mà Kiên điếng người lắm thậm chí cậu con trai cũng không thèm gọi Kiên là bố nữa. Kiên thủi thủi ra về thì bất chợt thấy cô vợ mới của mình ưỡn ẹo vào nhà nghỉ với lão giám đốc già. Kiên chỉ biết quỳ xuống ân hận...nhưng chỉ tiếc là đã quá muộn...