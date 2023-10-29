Vợ mắc bệnh ung thư, trước khi qua đời đã nói ra đề nghị cực sốc, chồng quyết không chịu nhưng đêm đó thấy bóng người ngồi trong phòng mình...

Tâm sự gia đình 29/10/2023 00:39

Chị nhìn anh rất thương anh nhưng không biết làm sao cho chồng đỡ khổ. Cho đến 1 thời gian sau, chị dù được tận tình cứu chữa nhưng không thể qua khỏi. Lúc hấp hối, thấy chồng quỳ xuống khóc lóc.

Yêu nhau tận 5 năm 2 vợ chồng anh mới quyết định đám cưới, cứ nghĩ họ sẽ có 1 kết thúc viên mãn và 1 cuộc sống hạnh phúc nhưng tai họa lại bất ngờ ập xuống.

Vợ chồng anh nghe tin như sét đánh ngang tai, trong khi chị tuyệt vọng chỉ muốn chết đi cho rồi thì chính anh là người vực dậy tinh thần của vợ, anh nói:

- Nhất định anh sẽ kiếm tiền chữa trị cho em, rồi em sẽ không sao đâu mà.

Chị ôm chặt lấy chồng bật khóc:

- Sao cái số vợ chồng mình lại khổ thế này cơ chứ.

Anh an ủi:

Vợ mắc bệnh ung thư, trước khi qua đời đã nói ra đề nghị cực sốc, chồng quyết không chịu nhưng đêm đó thấy bóng người ngồi trong phòng mình... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Không sao, miễn chúng ta vẫn còn bên nhau dù có thế nào anh vẫn thấy vui, anh không sợ khó sợ khổ chỉ sợ vợ chồng không đồng lòng thôi.

Vậy là từ đó, anh vừa làm việc cật lực vừa chăm sóc vợ tận tụy, chị nằm viện 2 tháng mà anh đã gầy đi 5 cân.

Sau đó, cô em gái chị từ nam cũng ra đây để giúp anh rể chăm sóc chị gái. Nhờ em vợ mà anh mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nhiều lần điều trị hóa chất đau đớn, chị đã có ý định tự tử. Biết được vợ như vậy, anh từng nói:

- Nếu em làm thế anh cũng sẽ chết theo em đấy biết chưa? Đừng ngốc nghếch như vậy.

Chị nhìn anh rất thương anh nhưng không biết làm sao cho chồng đỡ khổ. Cho đến 1 thời gian sau, chị dù được tận tình cứu chữa nhưng không thể qua khỏi. Lúc hấp hối, thấy chồng quỳ xuống khóc lóc. Chị nắm tay anh mỉm cười:

- Cảm ơn anh vì đã cho em được làm vợ anh, cuộc đời này được sống cùng anh là em đã mãn nguyện lắm rồi, thực sự nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm vợ anh.

Anh òa khóc tức tưởi:

- Anh sẽ không lấy ai ngoài em, em không được bỏ anh lại.

Chị mỉm cười: 

- Số phận đã an bài rồi, anh đừng cố chấp nữa, hãy cưới em gái em nhé.

Anh nghe vậy thì sốc ngất:

- Em đừng nói linh tinh nữa, anh không thể làm được, anh chỉ có 1 người vợ là em.

Chị dùng hết sức lực còn lại năn nỉ anh:

- Anh hãy cưới em gái em..nó sẽ giúp anh bớt cô đơn..có như thế em mới yên tâm mà nhắm mắt.

Nhưng anh nhất quyết lắc đầu, chỉ 5 giây sau chị đã trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn vô cùng của người chồng.

Vợ mắc bệnh ung thư, trước khi qua đời đã nói ra đề nghị cực sốc, chồng quyết không chịu nhưng đêm đó thấy bóng người ngồi trong phòng mình... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, sau khi chôn cất vợ xong, anh mệt mỏi bước vào phòng, nào ngờ thấy bóng người phụ nữ đang ngồi trên giường, anh hoa mắt lao vào:

- Em..vợ ơi.

Thì chợt nhận ra mình đã nhìn nhầm, anh vội buông tay:

- Sao…em lại ngồi trong này?

Cô em vợ quay ra nhìn anh đáp:

- Chị em đã phó thác chuyện đó cho em và anh, chúng ta không thể để chị chết không nhắm mắt như vậy được, từ hôm nay em sẽ trở thành vợ anh. Em sẽ thay chị gái chăm sóc cho anh.

Anh kéo cô em vợ đứng dậy:

- Em điên à? Đi ra ngoài, đi nhanh.

Nhưng cô em vợ cương quyết nói:

- Em không điên, em không đi đâu hết, em sẽ làm theo di nguyện của chị gái để lại.

Anh vò đầu bứt tai, anh phải làm gì cho đúng bây giờ? Dẫu biết vợ vì lo lắng cho mình mới làm thế nhưng anh hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này.

Cưới chồng vô tâm, kết hôn 10 năm không mua tặng vợ được một món quà, đến khi biết vợ bị ung thư còn đứng ra tuyên bố sốc khiến ai phải câm nín

Cưới chồng vô tâm, kết hôn 10 năm không mua tặng vợ được một món quà, đến khi biết vợ bị ung thư còn đứng ra tuyên bố sốc khiến ai phải câm nín

Chỉ sau 10 năm cuộc hôn nhân của mình thì Liên chỉ muốn ly hôn chồng. Nguyên nhân không phải là vì Liên chê chồng nghèo mà Liên thấy chồng mình vô tâm vô cùng. Rõ ràng cưới được vợ xinh thế nhưng Nam lại không chiều vợ tý nào cả,

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Từ khóa:   vợ bệnh ung thư chồng và em vợ chuyện gia đình

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