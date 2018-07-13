Từ ngày cưới nhau, ngủ bên cạnh chồng hàng đêm nhưng tôi không có cảm giác gì

Tâm sự gia đình 13/07/2018 10:54

Tôi với anh đến với nhau vì tình yêu nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạnh nhạt, vô vị khi tiếp xúc da thịt với anh.

Tôi và anh quen nhau được 4 tháng thì kết hôn. Việc này xảy ra quá đột ngột khiến gia đình hai bên khá ngỡ ngàng. Nhưng chiều ý con cái, ba mẹ cũng ưng thuận và chuẩn bị một đám cưới hoành tráng. Tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân chỉ là sự nâng cấp từ tình yêu lên một vị trí cao hơn. Chỉ cần yêu nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết.

Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Về chung một nhà, bao nhiêu thứ phải lo lắng. Anh là một nhân viên bình thường ở công ty về viễn thông. Mỗi tháng thu nhập không quá chục triệu. Bao nhiêu đó phải trang trải những khoản như tiền điện, tiền phòng, tiền sinh hoạt phí… Vì muốn tự lập nên từ khi cưới nhau, chúng tôi không nhận sự trợ giúp của gia đình.

Từ ngày cưới nhau, ngủ bên cạnh chồng hàng đêm nhưng tôi không có cảm giác gì - Ảnh 1
Ngoài mặt chúng tôi vẫn hạnh phúc, nói cười với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tháng có khi chúng tôi chẳng còn dư được đồng nào. Thấy mọi chuyện không ổn, tôi tìm việc làm thêm, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Vì mới học hết lớp 12, tôi đã đi làm, suốt những năm qua chỉ lẹt đẹt là nhân viên quèn. Cuộc sống bắt đầu gặp khó khăn, trở ngại nhiều hơn, tôi bắt đầu chán nản. Sáng đi làm từ sớm đến tận tối mờ tối mịt mới về tới nhà. Hai vợ chồng chỉ ăn vội chén cơm rồi mạnh ai nấy ngủ. Những đêm trằn trọc không ngủ được, tôi quay sang nhìn chồng đang ngon giấc, trong lòng trống rỗng.

Từ ngày cưới nhau, ngủ bên cạnh chồng hàng đêm nhưng tôi không có cảm giác gì - Ảnh 2
Chúng tôi hợp nhau về nhiều thứ...

Ngày mới yêu, nhìn anh tôi còn bồi hồi xao xuyến, nhưng giờ đây chẳng còn cảm giác gì. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ làm sao phải kiếm được nhiều tiền, làm sao để có cuộc sống đủ đầy. Tôi muốn được như những người phụ nữ khác ăn ngon, mặc đẹp, có thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng cuộc sống này quá bận rộn, đến thời gian ngủ còn không còn trọn vẹn, huống hồ chi làm những chuyện lặt vặt. 

Tự dưng tôi nghĩ đến việc bản thân đã quá vội vàng khi quyết định kết hôn. Phải chi ngày đó chúng tôi hạ thấp sự chiếm hữu trong nhau lại một chút, mọi chuyện bây giờ có lẽ đã dễ dàng hơn. Giá như ngày đó, tôi và anh cho phép nhau có thời gian phát triển sự nghiệp. Không ràng buộc nhau bằng danh nghĩa vợ chồng thì có lẽ đời sống vật chất đã được nâng cao rất nhiều. 

Từ ngày cưới nhau, ngủ bên cạnh chồng hàng đêm nhưng tôi không có cảm giác gì - Ảnh 3
... nhưng trong chuyện chăn gối thì không hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hiểu vì quá lo lắng về việc tài chính hay tâm sinh lý của bản thân có vấn đề. Từ ngày cưới nhau đến giờ, khi đi cùng anh ngoài phố hay đi dự tiệc, chúng tôi nắm tay, ôm eo bình thường. Nhưng khi nằm cạnh bên anh hàng đêm, tôi lại không có cảm giác gì, thậm chí đến chuyện ấy cũng qua loa cho xong chuyện. Nói đúng hơn là vì tôi không có cảm giác khi quan hệ với chồng. Mỗi khi anh muốn tiếp xúc, tôi chỉ nhắm mắt, mặc anh muốn làm gì thì làm, chứ chẳng có chút kích thích, cảm giác gì. Vấn đề đó khiến tôi vô cùng đau đầu, không thể giải thích như thế nào. Tôi với anh đến với nhau vì tình yêu, chứ không phải mai mối nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạnh nhạt, vô vị khi tiếp xúc da thịt với anh như vậy.

Ngoài mặt, chúng tôi là cặp đôi vợ chồng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh là người chồng tốt, biết chí thú làm ăn. Khi đi ra ngoài, anh luôn đi bên cạnh nắm thật chặt tay tôi. Tiệc tùng hay gặp gỡ bạn bè gì cũng đưa tôi đi cùng không bao giờ để tôi phải cô đơn chờ cơm hay thức khuya đợi cửa. Chúng tôi hòa hợp ở nhiều mặt như nói chuyện, sở thích ăn uống nhưng không hiểu sao lại không hợp trong chuyện chăn gối.

Khi có suy nghĩ đó, tôi thấy có lỗi với chồng, không biết là do sức khỏe của tôi có vấn đề hay là tại anh. Tôi không biết làm sao để cho chồng biết những tâm sự của mình. Nói ra sợ đụng chạm đến lòng tự trọng của anh. Không nói thì tôi sợ tình cảm vợ chồng cũng sẽ nhạt dần, không bền vững. Tôi không biết phải làm sao để giữ gìn cuộc hôn nhân của mình đây?

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