Thư mẹ gửi con gái: Đàn ông tử tế cốt ở 3 chữ đơn giản

Phụ nữ lấy chồng thì đừng chọn người đàn ông chỉ biết nói lời ngọt ngào. Phụ nữ yêu bằng tai, nhưng làm vợ thì cần được lắng nghe. Khi con làm vợ, làm mẹ, con sẽ hiểu những lời nói dù ngọt ngào đến mức nào cũng trở nên sáo rỗng.

Một người chồng tốt thì chỉ cần gói gọn trong 3 chữ “đáng tin cậy”. Người đàn ông tốt không cần lãng mạn, nhưng phải có trách nhiệm, không cần kiếm được nhiều tiền nhưng phải biết chăm lo cho gia đình, không phải cái gì cũng nghe theo cha mẹ, nhưng nhất định phải hiếu thuận. Không cần phải bản lĩnh hơn người, nhưng nhất định phải xem trọng vợ. Không cần tài trí hơn người, chỉ cần dành thời gian cho gia đình. Không nhất thiết phải mua được cho con cái thứ đắt tiền, nhưng phải yêu thương bọn trẻ. Một người đàn ông tốt, chính là đáng tin cậy để con không thấy bất an, không tủi hổ, không vất vả một mình.

Nửa đêm con trở bệnh, chỉ cần một ly nước ấm, vốn không cần một câu nói “Sẽ ổn thôi em” của đàn ông. Việc nhà nhiều tới mức khiến con căng thẳng, thì một câu “Cố lên em” của chồng chẳng được gì cả. Con lấy chồng là để có một người chăm sóc, san sẻ và đồng hành. Đàn ông nói ngọt không hẳn là đàn ông không tử tế. Nhưng đàn ông tử tế thì chắc chắn không chỉ biết nói.

Sẽ có những người đàn ông không giỏi ăn nói, nhưng con hãy nhìn những việc làm nho nhỏ họ làm vì quan tâm, chân thành quý trọng con. Sẽ có kiểu đàn ông chẳng biết lãng mạn là gì, vì họ không chỉ muốn yêu đương con một lần, mà là muốn sống bên con, chở che cho con một đời. Và sẽ có kiểu đàn ông không biết ăn mặc, nhưng luôn sẵn sàng chi tiều để con trở nên xinh đẹp.

Đàn ông tử tế không phô trương, chỉ âm thầm chứng minh cho con thấy - Ảnh minh họa: Internet

Con biết không, những kiểu đàn ông như thế con nhìn thì chẳng thấy họ nổi bật, nhưng điều quý giá họ dành cho con chính là sự tin cậy. Tìm được người đàn ông đáng tin cậy, chân thành bên con, thì dù là một chút tình cảm con trao đi họ cũng không bao giờ phụ bạc. Một người đàn ông tốt từ trong tính cách, hành xử vốn không thể tổn thương người khác.

Bởi thế, mẹ mong rằng, thay vì tìm một người đàn ông chỉ để trải nghiệm tình yêu, lấy đó làm tiền đề cho hôn nhân, con hãy tìm người tử tế để yêu trước đã. Đừng đo lường sự nồng nhiệt hay mãnh liệt của đàn ông khi yêu mà nhầm tin tưởng. Đàn ông khi còn muốn có con, thì dẫu có máu tệ bạc cũng chẳng để con thấy. Hãy yêu một người tử tế trước khi yêu con, có trách nhiệm với bản thân và gia đình của anh ấy trước. Thế thì khi lấy nhau, anh ấy chỉ càng đối tốt hơn với con, càng đáng để con tin tưởng hơn.

Đàn ông tử tế thì phải cho con lòng tin và sự an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ nhé, phụ nữ không lấy chồng thì thôi, nhưng đã lấy thì phải chọn một người đàn ông tử tế, đáng tin cậy. Khi con đã chọn đúng, thì dù hôn nhân có khó khăn, sóng gió cám dỗ có lớn thế nào, con cũng vẫn có thể hạnh phúc. Chọn một người bạn đời tâm tính tốt đẹp, lòng vững vàng như núi cao, con dù vất vả cũng chẳng bao giờ phải chịu thiệt thòi. Phụ nữ hơn nhau chính là có thể chọn cho mình một người bạn đời như thế, con nhé!