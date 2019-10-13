Thư mẹ gửi con gái: Đàn ông tử tế cốt ở 3 chữ đơn giản

Tâm sự gia đình 13/10/2019 05:15

Tìm được người đàn ông tử tế như thế bên con, thì dù là một chút tình cảm con trao đi họ cũng không bao giờ phụ bạc, không một lần muốn tổn thương con.

Con gái,

Phụ nữ lấy chồng thì đừng chọn người đàn ông chỉ biết nói lời ngọt ngào. Phụ nữ yêu bằng tai, nhưng làm vợ thì cần được lắng nghe. Khi con làm vợ, làm mẹ, con sẽ hiểu những lời nói dù ngọt ngào đến mức nào cũng trở nên sáo rỗng.

Nửa đêm con trở bệnh, chỉ cần một ly nước ấm, vốn không cần một câu nói “Sẽ ổn thôi em” của đàn ông. Việc nhà nhiều tới mức khiến con căng thẳng, thì một câu “Cố lên em” của chồng chẳng được gì cả. Con lấy chồng là để có một người chăm sóc, san sẻ và đồng hành. Đàn ông nói ngọt không hẳn là đàn ông không tử tế. Nhưng đàn ông tử tế thì chắc chắn không chỉ biết nói.

dan ong tu te 3
Một người đàn ông tử tế thì chỉ cần gói gọn trong 3 chữ “đáng tin cậy” - Ảnh minh họa: Internet

Một người chồng tốt thì chỉ cần gói gọn trong 3 chữ “đáng tin cậy”. Người đàn ông tốt không cần lãng mạn, nhưng phải có trách nhiệm, không cần kiếm được nhiều tiền nhưng phải biết chăm lo cho gia đình, không phải cái gì cũng nghe theo cha mẹ, nhưng nhất định phải hiếu thuận. Không cần phải bản lĩnh hơn người, nhưng nhất định phải xem trọng vợ. Không cần tài trí hơn người, chỉ cần dành thời gian cho gia đình. Không nhất thiết phải mua được cho con cái thứ đắt tiền, nhưng phải yêu thương bọn trẻ. Một người đàn ông tốt, chính là đáng tin cậy để con không thấy bất an, không tủi hổ, không vất vả một mình.

Sẽ có những người đàn ông không giỏi ăn nói, nhưng con hãy nhìn những việc làm nho nhỏ họ làm vì quan tâm, chân thành quý trọng con. Sẽ có kiểu đàn ông chẳng biết lãng mạn là gì, vì họ không chỉ muốn yêu đương con một lần, mà là muốn sống bên con, chở che cho con một đời. Và sẽ có kiểu đàn ông không biết ăn mặc, nhưng luôn sẵn sàng chi tiều để con trở nên xinh đẹp.

dan ong tu te 2
Đàn ông tử tế không phô trương, chỉ âm thầm chứng minh cho con thấy - Ảnh minh họa: Internet

Con biết không, những kiểu đàn ông như thế con nhìn thì chẳng thấy họ nổi bật, nhưng điều quý giá họ dành cho con chính là sự tin cậy. Tìm được người đàn ông đáng tin cậy, chân thành bên con, thì dù là một chút tình cảm con trao đi họ cũng không bao giờ phụ bạc. Một người đàn ông tốt từ trong tính cách, hành xử vốn không thể tổn thương người khác.

Bởi thế, mẹ mong rằng, thay vì tìm một người đàn ông chỉ để trải nghiệm tình yêu, lấy đó làm tiền đề cho hôn nhân, con hãy tìm người tử tế để yêu trước đã. Đừng đo lường sự nồng nhiệt hay mãnh liệt của đàn ông khi yêu mà nhầm tin tưởng. Đàn ông khi còn muốn có con, thì dẫu có máu tệ bạc cũng chẳng để con thấy. Hãy yêu một người tử tế trước khi yêu con, có trách nhiệm với bản thân và gia đình của anh ấy trước. Thế thì khi lấy nhau, anh ấy chỉ càng đối tốt hơn với con, càng đáng để con tin tưởng hơn.

dan ong tu te 1
Đàn ông tử tế thì phải cho con lòng tin và sự an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ nhé, phụ nữ không lấy chồng thì thôi, nhưng đã lấy thì phải chọn một người đàn ông tử tế, đáng tin cậy. Khi con đã chọn đúng, thì dù hôn nhân có khó khăn, sóng gió cám dỗ có lớn thế nào, con cũng vẫn có thể hạnh phúc. Chọn một người bạn đời tâm tính tốt đẹp, lòng vững vàng như núi cao, con dù vất vả cũng chẳng bao giờ phải chịu thiệt thòi. Phụ nữ hơn nhau chính là có thể chọn cho mình một người bạn đời như thế, con nhé!

Phụ nữ đừng biến mình thành... đàn ông trong mắt chồng

Phụ nữ đừng biến mình thành... đàn ông trong mắt chồng

Một người đàn bà mạnh mẽ, tự lập, tự chủ năng động, đầy bản lĩnh và sống có trách nhiệm xứng đáng được ngợi khen và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không nên để những thế mạnh ấy làm “hư hỏng” chồng, thậm chí làm cho cuộc hôn nhân thất bại không đáng có.

Xem thêm
Từ khóa:   người chồng tốt chọn chồng đàn ông tốt

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 39 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng