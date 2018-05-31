Dưới đây là những bài thơ về vợ chồng cãi nhau hay vừa thể hiện được sự giận dỗi và lãng mạn. Các bạn hãy tham khảo nhé!
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Trong đời sống hôn nhân cũng sẽ có lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt” vì thế vợ chồng cãi nhau là điều khó tránh khỏi. Đôi khi cãi nhau là gia vị thêm vào cho cuộc sống đầy màu sắc, thú vị hơn. Sau những cuộc cãi vã đó các bạn sẽ hiểu được nỗi lòng của nhau, chỉ cần nhường nhịn nhau một tí là sẽ sớm bình thường.
Thơ về vợ chồng cãi nhau do chồng về muộn
Đi đâu giờ mới chịu về
Anh đi cắt cỏ bên lề phải không?
Ruộng nhà thì để bỏ không
Vậy mà anh lại cắt ruộng người ta.
Em ơi anh lạy em mà
Ruộng nào cũng vẫn không bằng ruộng nhà em ơi
Anh đây vất vả khắp nơi
Làm ăn khổ cực có trời chứng minh.
Thôi đi anh nói linh tinh
Em mà biết được thì mình chia tay
Cấm tiệt từ giờ về sau
Anh mà thế nữa thì khỏi thanh minh.
Thôi thôi em đừng có la
Anh đây không dám nữa đâu mà giận
Bởi do cái tính thật thà hay quên
Nên quên giờ giấc vợ chờ vợ mong.
Đừng hòng mà có lần sau
Nhớ cho thật kỹ đừng mong mà chạy
Suốt ngày chỉ biết long nhong
Sau còn thế nữa đừng mong về nhà
{Siêu tầm)
Bài thơ về vợ chồng cãi nhau, giận hờn vu vơ
Mặt trăng anh trả cho trời
Vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
Anh xin trả lại cho năm tháng dài
Nhìn em trong phút giây thôi
Mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh
Cõi đời anh thấy nhạt thênh
Tưởng anh không được cùng em chung nhìn.
(Xuân Diệu)
Có phải vì chúng mình giận nhau
Nên mấy ngày qua, trời đổ mưa ko ngớt?
Sài Gòn thành sông, Hà Nội run lên từng đợt
Miền Trung thân yêu trong cơn bão đang về.
Chẳng có nắng vàng nên lòng bỗng tái tê
Nỗi nhớ mang tên của một người xa cách
Vì mình tự cao hay vì đôi tay lạnh
Để nỗi lòng chẳng gửi vẫn mang theo.
Chợt giật mình khi những tiếng chuông gieo
Chẳng phải tiếng em nên ậm ừ gác máy
Thành phố quen. Sao chẳng chỗ nào trốn chạy
Những cơn mưa mang nỗi nhớ dạt dào…
(Kim Trung)
Cõi đời một cõi bao la
Cõi tình nhỏ xíu chỉ ta với người
Vui thì nghìn hạt nắng rơi
Vui như hoa bướm du chơi khắp cùng
Buồn về cõi ấy mông lung
Gần xa cứ ngỡ muôn trùng bao vây
Buồn về lạnh nhạt quắt quay
Bao nhiêu nghĩa cử tựa mây phiêu bồng
Trăm điều đã có hóa không
Vạn câu vàng đá tan lòng một khi
Giận nhau thay đổi được gì
Hay chỉ chuốc lấy tràn ly lòng ngờ
Giận nhau đời hóa bơ vơ
Giận nhau cho lắm giấc mơ vỡ òa
Giận chi chi giận thiết tha?
Vì khi giận mới biết ta thương nhiều!
(Tóc Nâu)
Ở đời vợ chồng cãi nhau có nghĩa là còn quan tâm nhau còn không cãi nhau thì rõ ràng chỉ là người dưng sống cạnh nhau. Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là tình nghĩa vợ chồng.
Trăm năm trong cõi người ta, rất khó để tìm được một người tri kỉ hợp với mình, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Vì thế gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông và kết thành tình nghĩa vợ chồng đã là duyên phận. Do đó, mỗi lần cãi nhau các bạn hãy một lời nhịn, một tiếng nhường, ngồi xuống mà nói nhau nghe để xóa dần những khoảng cách, sự giận dỗi. Thay vào đó hãy cố gắng lấp đầy con tim yêu thương bằng những hành động cử chỉ và những lời nói mật ngọt làm ấm lòng nhau.