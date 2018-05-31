Thơ về vợ chồng cãi nhau thể hiện sự giận dỗi dễ thương vô cùng

Tâm sự gia đình 31/05/2018 14:25

Dưới đây là những bài thơ về vợ chồng cãi nhau hay vừa thể hiện được sự giận dỗi và lãng mạn. Các bạn hãy tham khảo nhé!

Trong đời sống hôn nhân cũng sẽ có lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt” vì thế vợ chồng cãi nhau là điều khó tránh khỏi. Đôi khi cãi nhau là gia vị thêm vào cho cuộc sống đầy màu sắc, thú vị hơn. Sau những cuộc cãi vã đó các bạn sẽ hiểu được nỗi lòng của nhau, chỉ cần nhường nhịn nhau một tí là sẽ sớm bình thường.

Thơ về vợ chồng cãi nhau do chồng về muộn

Vợ chồng cãi nhau, giận nhau được xem như là gia vị của cuộc sống
Vợ chồng cãi nhau, giận nhau được xem như là gia vị của cuộc sống. Ảnh internet

Đi đâu giờ mới chịu về

Anh đi cắt cỏ bên lề phải không?

Ruộng nhà thì để bỏ không

Vậy mà anh lại cắt ruộng người ta.

Em ơi anh lạy em mà

Ruộng nào cũng vẫn không bằng ruộng nhà em ơi

Anh đây vất vả khắp nơi

Làm ăn khổ cực có trời chứng minh.

Thôi đi anh nói linh tinh

Em mà biết được thì mình chia tay

Cấm tiệt từ giờ về sau

Anh mà thế nữa thì khỏi thanh minh.

Thôi thôi em đừng có la

Anh đây không dám nữa đâu mà giận

Bởi do cái tính thật thà hay quên

Nên quên giờ giấc vợ chờ vợ mong.

Đừng hòng mà có lần sau

Nhớ cho thật kỹ đừng mong mà chạy

Suốt ngày chỉ biết long nhong

Sau còn thế nữa đừng mong về nhà

{Siêu tầm)

Bài thơ về vợ chồng cãi nhau, giận hờn vu vơ

Mặt trăng anh trả cho trời

Vườn hoa anh trả cho người tới thăm

Hồ Tây chiều ấy mưa dầm

Anh xin trả lại cho năm tháng dài

Nhìn em trong phút giây thôi

Mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh

Cõi đời anh thấy nhạt thênh

Tưởng anh không được cùng em chung nhìn.

(Xuân Diệu)

Có giận nhau, có cãi nhau có nghĩa là còn quan tâm nhau
Có giận nhau, có cãi nhau có nghĩa là còn quan tâm nhau. Ảnh internet

Có phải vì chúng mình giận nhau

Nên mấy ngày qua, trời đổ mưa ko ngớt?

Sài Gòn thành sông, Hà Nội run lên từng đợt

Miền Trung thân yêu trong cơn bão đang về.

Chẳng có nắng vàng nên lòng bỗng tái tê

Nỗi nhớ mang tên của một người xa cách

Vì mình tự cao hay vì đôi tay lạnh

Để nỗi lòng chẳng gửi vẫn mang theo.

Chợt giật mình khi những tiếng chuông gieo

Chẳng phải tiếng em nên ậm ừ gác máy

Thành phố quen. Sao chẳng chỗ nào trốn chạy

Những cơn mưa mang nỗi nhớ dạt dào…

(Kim Trung)

Cõi đời một cõi bao la

Cõi tình nhỏ xíu chỉ ta với người

Vui thì nghìn hạt nắng rơi

Vui như hoa bướm du chơi khắp cùng

Buồn về cõi ấy mông lung

Gần xa cứ ngỡ muôn trùng bao vây

Buồn về lạnh nhạt quắt quay

Bao nhiêu nghĩa cử tựa mây phiêu bồng

Trăm điều đã có hóa không

Vạn câu vàng đá tan lòng một khi

Giận nhau thay đổi được gì

Hay chỉ chuốc lấy tràn ly lòng ngờ

Giận nhau đời hóa bơ vơ

Giận nhau cho lắm giấc mơ vỡ òa

Giận chi chi giận thiết tha?

Vì khi giận mới biết ta thương nhiều!

(Tóc Nâu)

Ở đời vợ chồng cãi nhau có nghĩa là còn quan tâm nhau còn không cãi nhau thì rõ ràng chỉ là người dưng sống cạnh nhau. Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là tình nghĩa vợ chồng.

Chỉ cần mỗi lần cãi nhau vợ chồng biết nhún nhường một chút thì sẽ ổn và hiểu nhau hơn
Chỉ cần mỗi lần cãi nhau vợ chồng biết nhún nhường một chút thì sẽ ổn và hiểu nhau hơn. Ảnh internet

Trăm năm trong cõi người ta, rất khó để tìm được một người tri kỉ hợp với mình, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Vì thế gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông và kết thành tình nghĩa vợ chồng đã là duyên phận. Do đó, mỗi lần cãi nhau các bạn hãy một lời nhịn, một tiếng nhường, ngồi xuống mà nói nhau nghe để xóa dần những khoảng cách, sự giận dỗi. Thay vào đó hãy cố gắng lấp đầy con tim yêu thương bằng những hành động cử chỉ và những lời nói mật ngọt làm ấm lòng nhau.

Phản bội chồng để tiến thân – Cái dại của người đàn bà muốn đi lên từ “vốn tự có”

Phản bội chồng để tiến thân – Cái dại của người đàn bà muốn đi lên từ “vốn tự có”

Có nhiều cách để thăng tiến nhưng tôi đã chọn cách sử dụng “vốn tự có” của mình để đi lên. Vì thế tôi đã phản bội chồng để tiến thân, để rồi bao nhiêu cay đắng tủi nhục đều mình tôi chịu.

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Từ khóa:   vợ chồng cãi nhau đời sống vợ chồng

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