Cụ thể là vào ngày 14, một trang mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện của một người đàn ông A kể rằng vợ anh ta đã bỏ ra khoảng 30 triệu won (khoảng 536 triệu đồng) để ngoại tình với một người đàn ông qua game. Theo lời kể, người đàn ông A đã kết hôn với người vợ sau 9 năm hẹn hò và cuộc sống hôn nhân của họ đã bước sang năm thứ hai.

Câu chuyện gây sốc đã được người chồng kể lại, cặp vợ chồng đã quyết định kết hôn sau 9 năm hẹn hò, và cuối cùng người vợ đã ngoại tình với một người đàn ông khác và đã chi khoảng 30 triệu won (khoảng 536 triệu đồng).

Sau đó anh A đã sử dụng chức năng đăng nhập tự động để truy cập vào game của vợ mình và phát hiện ra sự thật gây sốc rằng vợ mình đã hẹn hò với một người đàn ông trong game này hơn một tháng.

Sự việc bắt đầu khi người đàn ông A phát hiện ra một bức ảnh chụp màn hình trong game của vợ trên máy tính. Trong bức ảnh chụp màn hình chứa các nội dung tin nhắn của người vợ nhắn tin với một người đàn ông khác, tin nhắn với nội dung: "Anh yêu em, vợ ơi”, “Tình yêu của anh ơi".

Trước mặt người đàn ông mà vợ đang ngoại tình, người vợ đã gọi anh A là bạn trai cũ và nói người đàn ông đó là “Em sắp chia tay nó rồi".

Ảnh minh họa

Anh A đã tự mình tạo ID game và trực tiếp gửi tin nhắn cho các thành viên trong hội mà người vợ đang tham gia để yêu cầu giúp đỡ. Các thành viên nói rằng vợ anh đã chi khoảng 33 triệu won (khoảng 589 triệu đồng) trong một tháng.

Họ giải thích thêm với anh A là, người vợ do sợ các thành viên trong hội lo lắng cho mình vì chi quá nhiều tiền, vợ anh A đã tự giới thiệu trước mình là quản lý của một tập đoàn lớn và nói rằng đó chỉ là một số tiền để chi tiêu cho sở thích của mình mà thôi.

Điều gây sốc hơn nữa là đây không phải là lần đầu tiên người vợ ngoại tình. Năm ngoái, vợ anh A đã ngoại tình với mội người đàn ông khác trong 7 tháng ở một game khác.

Anh A nói thêm: "Bây giờ chúng tôi đang ly thân”. Và anh ấy tiết lộ thêm rằng: “Anh A đã cảm thấy rất sốc và sợ hãi khi người vợ đã sống chung và đi du lịch với người đàn ông mà cô ngoại tình".

Ảnh minh họa

Tiếp đó, anh A tiếp tục chia sẻ là: "Cũng không phải là tôi không có tiền. Vì lương của vợ tôi thấp nên tôi đã đưa thẻ và đưa xe của mình cho cô ấy để tiết kiệm tiền. Nhưng vợ tôi đã tiêu gấp 3~4 lần mức lương hàng năm của tôi là 20 triệu won.”

Cư dân mạng sau khi đọc được câu chuyện của anh A đã có những bình luận như "Anh thật là một con người tuyệt vời đó", "Đây là có chuyện có thật luôn hả", "Đừng để bản thân thêm bất kỳ tổn thất nào nữa, hãy nhanh chóng sắp xếp lại nha", "Tôi xin chia buồn với bạn"...