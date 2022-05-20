Khi càng lớn tuổi, một số bệnh hoặc thuốc có thể làm giảm ham muốn tình dục của bản thân. Tuy nhiên, vẫn có thể quan hệ tình dục tích cực sau tuổi trung niên. Tốt hơn hết nên lập kế hoạch chi tiết và an toàn hơn so với khi còn trẻ. Dựa trên dữ liệu từ trang thông tin y tế của Mỹ - 'WebMD', họ đã chia sẻ '7 mẹo để cải thiện vấn đề tình dục sau tuổi trung niên'.

Các chuyên gia về tình dục học chỉ ra rằng đàn ông và phụ nữ sau tuổi trung niên không nên đổ lỗi cho tuổi tác mà từ bỏ đời “chuyện chăn gối” vì cảm thấy không thỏa mãn nữa.

Quan hệ tình dục trông có vẻ nhàn nhã nhưng cũng có thể khiến bạn đổ nhiều mồ hôi trong khoảng thời gian đó. Đối với phụ nữ, tập thể dục thường xuyên có thể giúp tăng cảm giác hưng phấn. Một bài tập điển hình là Kegel - bài tập thắt chặt và thả lỏng phần hậu môn, điều này giúp tăng cường cơ xương chậu. Nếu bạn dừng lại giữa chừng để đi tiểu sau khi tập thể dục, bạn có thể cảm thấy các cơ đang săn cứng lại. Bạn có thể thực hiện bài tập Kegel thoải mái nhiều lần trong ngày.

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Nam giới tập thể dục thường xuyên ít có nguy cơ mắc các vấn đề về rối loạn cương dương (ED) hơn nam giới không tập thể dục. Đạp xe có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương. Nếu bạn muốn đạp xe đường dài, hãy chọn một chiếc xe đạp có chỗ ngồi thoải mái và phù hợp với bạn. Hãy chắc chắn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập mới nào.

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Dưới đây là một số lý do tại sao quan hệ tình dục có thể giúp bạn khỏe mạnh.

- Tăng cường cơ bắp: Không có việc gì khiến bạn khó chịu hơn bằng việc khiến bản thân bị đau lưng hoặc kéo cơ. Quan hệ tình dục có thể được là bài tập rèn luyện sức mạnh và sự dẻo dai tốt nhất, tuy sẽ cảm thấy mỏi mệt nhưng sẽ tạo khoái cảm.

- Thay đổi tâm trạng: Khi vận động, não bộ sẽ tiết ra các chất hóa học như serotonin giúp bạn cảm thấy dễ chịu. Vận động theo “cách này” có thể là một cơ hội tốt để thổi bay chứng trầm cảm của bạn.

- Cải thiện cơ thể: Quan hệ tình dục giống như tập thể dục, giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất, tăng cường sự tự tin và cải thiện đời sống tình dục. Quan hệ tình dục làm cho cơ thể trở đẹp hơn.

2. Thử những điều mới để không mất hứng thú

Sau khi dành nhiều thời gian cho bạn tình, bạn có thể nảy ra ý tưởng để làm cho đời sống tình dục trở nên đa dạng hơn. Thay đổi thời gian dành cho việc quan hệ cũng là một ý kiến ​​hay. Đặc biệt nếu bạn cảm thấy quá buồn ngủ vào ban đêm, thay vào đó hãy cân nhắc nên quan hệ tình dục vào buổi sáng. Bởi vì nếu quá buồn ngủ, quá mệt vào ban đêm thì cả hai sẽ khó cao hứng, dễ gây chán.

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Những hành động tạo khoái cảm như thay đổi tư thế, tạo bầu không khí lãng mạn, khám phá những địa điểm mới, tắm chung hoặc ngâm bồn cùng nhau và mát-xa là điều cho nhau là những việc lý tưởng nên làm. Nếu bạn lên kế hoạch nhỏ nhưng tỉ mỉ thay vì lên một kế hoạch lớn nhưng không chi tiết thì cả hai có thể đi cùng trên một chặng đường dài mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

3. Nâng cấp hình thức quan hệ tình dục

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Nếu bạn nghĩ rằng quan hệ tình dục có giới hạn, thì không ít lựa chọn khác mà bạn có thể cảm nhận được sự gần gũi và tận hưởng cùng nhau tựa như việc quan hệ kéo dài vô tận. Những nụ hôn và cái vuốt ve tuy đơn giản nhưng dễ khắc sâu vào tâm trí là những ví dụ điển hình. Hai bạn cũng có thể massage gợi cảm cho nhau, dùng miệng khi quan hệ hoặc dùng máy rung tùy thích.

4. Tạo cảm thấy thoải mái

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Nếu quan hệ tình dục không thú vị vì viêm khớp hoặc cơn đau kéo dài liên tục, có nhiều cách khác để cảm thấy tốt hơn. Bạn có thể thử các tư thế dễ dàng cho nhau hoặc dùng gối. Khi bạn cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày, quan hệ tình dục trong thời điểm này cũng là cách tạo niềm vui cho bản thân. Nếu cần thiết để có một cảm giác quan hệ như mong muốn thì bạn hãy tắm sơ qua trước bằng nước ấm hoặc uống thuốc giảm đau để giải tỏa căng thẳng.

5. Giải quyết vấn đề thuốc

Một số loại thuốc có thể gây ra các vấn đề tình dục như một tác dụng phụ. Một số người gặp vấn đề với đời sống tình dục khi đang dùng thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin, thuốc huyết áp, thuốc giảm cholesterol và thuốc điều trị loét. Trong trường hợp này, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để phân tích nguyên nhân và giải quyết vấn đề cơ bản.

6. Đừng vội vàng quan hệ sau khi phẫu thuật hoặc hết bệnh

Bạn nên cho cơ thể nhiều thời gian nghỉ ngơi để hồi phục trước khi kết nối lại với bạn tình của mình. Nếu chẩn đoán của bác sĩ là quan hệ tình dục sẽ không sao, hãy từ từ tiến đến đối phương bằng những cái chạm và nụ hôn “kiểu Pháp”. Sau khi mọi thứ trở nên ổn thoả và không còn trở ngại, cả hai có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc thể chất lẫn cảm xúc với nhau.

7. Có những cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau

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Nếu bạn có điều lo lắng về đời sống tình dục của mình, đừng lo lắng mà hãy tâm sự, nói với đối phương biết về bất cứ điều gì như thay đổi về ham muốn tình dục, cách bạn cảm thấy về cơ thể của mình ổn hay có vấn đề chỗ nào. Nếu cả hai đều không hài lòng với đời sống tình dục và không thể giải quyết, cả hai nên cân nhắc đến việc tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ trị liệu tình dục. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể giới thiệu bạn đến một chuyên gia tư vấn tình dục.

Mặt khác, cũng có một số điểm cần lưu ý.

Thật không tốt khi cho rằng bệnh lây truyền qua đường tình dục như thể là việc của những người trẻ tuổi. Cần chú ý đến khả năng lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, lậu, bệnh herpes (mụn rộp sinh dục) và bệnh AIDS. Bạn nên đề phòng an toàn triệt để, đặc biệt nếu bạn có nhiều hơn một đối tác.

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Cũng có trường hợp phải tìm gặp bác sĩ để điều trị. Sau khi mãn kinh, một số trường hợp có thể bị khô âm đạo dẫn đến khó quan hệ. Cả hai có thể tạo khoái cảm nhờ màn dạo đầu hoặc sử dụng chất bôi trơn. Nếu vấn đề vẫn không thể giải quyết được, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Một số nam giới có thể cần nhiều kích thích hơn để có được và duy trì sự cương cứng. Giải tỏa căng thẳng và nhờ vào sự kích thích từ đối phương bằng cách vuốt ve, tạo khoái cảm trước cho đối phương cũng là một cách hay giúp “cậu bé” cương cứng. Tuy nhiên, nếu tình trạng rối loạn cương dương kéo dài, cần tìm cách điều trị.