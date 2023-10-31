Tân hôn đến lần thứ 3 mà vợ vẫn ra máu, chồng nghi ngờ lòng chung thủy của vợ nên đưa đi kiểm tra nhưng khi nghe bác sĩ nói ra điều này khiến chồng chết lặng vì hối hận

Tâm sự gia đình 31/10/2023 00:07

Ngày thấy Liên trong bộ váy cô dâu thì Huy mừng đến chảy nước mắt, cả buổi lễ mọi người trêu về đêm tân hôn mà Huy nóng ran cả người. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Huy kéo luôn vợ lên phòng tân hôn.

Yêu nhau hơn 6 năm thì Huy và Liên cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ. Khỏi phải nói lúc đó Liên hạnh phúc như nào khi cưới được người mà mình yêu thương, còn với Huy thì sát ngày cưới anh vẫn không dám tin là Liên sắp thuộc về mình mãi mãi. Sở dĩ Huy nghĩ như vậy vì mang tiếng là 6 năm yêu nhau nhưng cả hai yêu xa đến 4 năm trời, ngày đó vì muốn thoát nghèo nên Huy quyết định theo bạn bè sang nước ngoài làm ăn.

Tất nhiên lúc đó Liên buồn lắm nhưng không muốn cản trở bạn trai nên cô đành gật đầu đồng ý. Sang nước ngoài Huy chăm chỉ làm ăn, thấy bạn bè bảo Liên ở quê được nhiều chàng trai theo đuổi lắm. Nghĩ mình đi xa không biết bao giờ mới về nên Huy chủ động chia tay, cứ tưởng Liên mệt mỏi nên gật đầu đồng ý luôn ai dè cô kiên quyết chờ bạn trai quay về.

Tân hôn đến lần thứ 3 mà vợ vẫn ra máu, chồng nghi ngờ lòng chung thủy của vợ nên đưa đi kiểm tra nhưng khi nghe bác sĩ nói ra điều này khiến chồng chết lặng vì hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

- Em đừng ngốc như vậy, con gái thanh xuân có hạn. Em đừng phí phạm nó cho anh...anh không biết bao giờ mới về cưới em được đâu.

- Vậy thì bao giờ về anh hứa cưới em là được. 

 

- Tại sao em cố chấp như vậy chứ? Em có nhiều người đeo đuổi lắm mà, họ có tiền lại có quyền cưới về em được làm bà hoàng không sướng hơn sao?

- Nhưng em không yêu họ.

Chỉ với câu nói đó của Liên thì Huy quyết tâm cố gắng làm ăn rồi góp đủ số tiền lớn về nước làm ăn. Và rồi sau 4 năm bươn chải nơi xứ người thì Huy cũng thành công, giờ đây anh đã là ông chủ lớn. Và tất nhiên là dành lời hứa cho Liên là cưới cô về, suốt 6 năm qua hơn ai hết Huy hiểu Liên đã hi sinh như nào cho mình, chính vì vậy anh tự nhủ sẽ dành tặng cho vợ mình một đám cưới bạc tỷ.

Và rồi ngày thấy Liên trong bộ váy cô dâu thì Huy mừng đến chảy nước mắt, cả buổi lễ mọi người trêu về đêm tân hôn mà Huy nóng ran cả người. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Huy kéo luôn vợ lên phòng tân hôn. Sau 1 tiếng hì hục có giọt máu đó rớt trên ga giường Huy ôm lấy Liên thầm cảm ơn cô vì tất cả. 

Cứ tưởng mọi thứ thế là tốt đẹp, vậy nhưng sau đêm tân hôn nhưng ân ái đến lần thứ 2 vẫn thấy vợ ra máu thì Huy có hơi nghi nghờ. Nhưng nghĩ khoảng thời gian 6 năm Liên chung thủy với mình thì không có lý gì cô lại lừa dối mình nên Huy mặc kệ. Vậy nhưng đến lần thứ 3 mà ga giường dính máu nhiều hơn thì Huy không giữ nổi bình tĩnh, anh vùng dậy tát Liên.

- Thế này là sao hả? Tân hôn đến lần 3 mà em vẫn ra máu là sao hả? Rốt cuộc em lừa dối anh đúng không?

- Em không có...em chưa làm chuyện gì có lỗi với anh cả?

- Em vẫn còn dám cãi ư? Thất tiết với thằng khác cứ nói thật...sao dùng trinh giả lừa anh hả? Em cãi thì anh lôi bằng chứng cho em

Tân hôn đến lần thứ 3 mà vợ vẫn ra máu, chồng nghi ngờ lòng chung thủy của vợ nên đưa đi kiểm tra nhưng khi nghe bác sĩ nói ra điều này khiến chồng chết lặng vì hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi Huy dạng chân vợ rộng ra rồi cầm đèn pin rọi thẳng vào "phần dưới" của vợ để khám, nhưng mới 3 giây thì anh ngất xỉu luôn vì "vùng kín" của vợ bỗng ồ ạt máu chảy ra. Lúc bình tĩnh lại thì Huy quyết định đưa vợ đến viện khám xem rốt cuộc lý do là vì gì. Vậy nhưng cái điều bác sỹ kết luận khiến Huy sợ hãi, lúc đó anh chỉ mong thà rằng vợ lừa dối mình. Ấy thế nhưng sự thật đau đớn lại là Liên bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Và cô không còn sống được bao lâu nữa....

Huy ôm lấy vợ khóc như một đứa trẻ, anh ân hận vì nghi ngờ Liên. Ân hận vì 6 năm làm khổ vợ để giờ cưới cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc thì Liên không còn kịp hưởng lấy mọi điều hạnh phúc nữa....

Đêm tân hôn, chồng đang hí hửng ôm vợ vào lòng thì bất ngờ có biến, vợ tức giận quát: ‘Bao nhiêu anh không yêu lấy ngay ông chồng ngố này’ và cái kết

Đêm tân hôn, chồng đang hí hửng ôm vợ vào lòng thì bất ngờ có biến, vợ tức giận quát: ‘Bao nhiêu anh không yêu lấy ngay ông chồng ngố này’ và cái kết

Đêm tân hôn, vừa vào đến phòng thấy Hoa vẫn còn mặc chiếc váy cưới trên người Mạnh ôm chầm lấy vợ mình rồi hít hà. Trong lúc luống cuống anh vội vã cởi chiếc áo cưới của vợ xuống mà không được, đang loay hoay thì Hoa quát lên.

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