Tâm thư con gái gửi mẹ: Con lớn rồi, từ nay mẹ hãy thương lấy mình!

Ngày xưa con trách mẹ nhiều lắm, con trách sao mẹ lại cứ mang con ra để bao biện cho sự yếu đuối của mình. Nhưng giờ lớn rồi, con đã thấu hiểu một phần nào nỗi lo âu của mẹ. Đàn bà ai rồi cũng sợ một ngày nào đó, hạnh phúc gia đình không còn, con cái bơ vơ, vợ chồng bỏ nhau.

Ngày hôm qua, sau khi nhận được cuộc điện thoại của ba, con đã thấy mẹ khóc, mẹ nói mẹ nhớ ông ấy. Suốt ngần ấy năm, tưởng chừng mẹ đã quên rồi nhưng nỗi nhớ lại hiện hữu rõ rệt khi nghe giọng của ba qua điện thoại. 25 năm qua, mẹ đã vất vả nhiều, khó khăn cũng không nói, mệt mỏi cũng cố gượng cười. Mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Con rất biết ơn về điều đó, nhưng từ giờ trở đi, con chỉ mong mẹ thương bản thân mình một chút. Còn nhớ năm con 15 tuổi, ba theo người đàn bà khác, đêm nào mẹ cũng khóc. Người đàn bà đó thường đến nhà mình chơi, ba còn bắt con gọi là “mẹ” khi không có mẹ ở nhà. Mẹ biết đó không phải là lần một lần hai, nhưng cuối cùng mẹ cũng chọn cách tha thứ cho ông ấy. Mẹ từng nói, nếu ba quay về bắt mẹ làm gì cũng được, sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm của ông ấy.

Chung quy lý do đều tại con và vì con. Mẹ nói mẹ không thể để con thiếu vắng tình thương của ba được. Có chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ bảo vệ ngôi nhà này, bảo vệ nụ cười thơ ngây của con. Nỗi đau này mẹ chịu được, chỉ mong con sống trong một gia đình đủ đầy. Một thời gian sau, nghe nói người đàn bà kia quay về với gia đình. Ông ấy không còn chỗ nào đi đành quay về bên mẹ con mình. Mẹ vui mừng như bắt được vàng, chiều lòng ông ấy hết mực. Con thấy mẹ chưa bao giờ lớn tiếng với ba dù cho ông ấy có sai lầm đến mức nào. Mẹ ơi! Con lớn rồi, từ nay mẹ hãy thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi được vài bữa ba lại rời đi. Lần này, ông ấy nói đi làm ăn với bạn bè rồi biệt tăm, không liên lạc gì với mẹ con mình. Từ ngày ba đi, mẹ như người mất hồn, cửa hàng cũng đóng cửa. Đêm nào mẹ cũng khóc, rồi có khi con thấy mẹ uống thuốc mới ngủ được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà nhìn mẹ tiều tụy, xanh xao hẳn. Ai cũng khuyên mẹ đừng đợi chờ một người vô tâm.

Người ở bên cạnh cũng không giữ được huống hồ gì giờ đã rời xa. Một người chồng vô tâm sẽ mãi chẳng thay đổi được, có cố gắng chỉ làm bản thân mình tổn thương. Ba không cần mẹ con mình thì cứ để ông ấy đi. Mỗi người đều có lựa chọn riêng, quan trọng nhất là bản thân mình. Mẹ đừng sống vì ai nữa, cũng đừng tha thứ cho người làm mình tổn thương. Ngày xưa con trách mẹ nhiều lắm, con trách sao mẹ lại cứ mang con ra để bao biện cho sự yếu đuối của mình. Nhưng giờ lớn rồi, con đã thấu hiểu một phần nào nỗi lo âu của mẹ. Đàn bà ai rồi cũng sợ một ngày nào đó, hạnh phúc gia đình không còn, con cái bơ vơ, vợ chồng bỏ nhau. Từ giờ trở đi, mẹ thương mình đi, con lớn rồi, tự biết làm chủ cuộc sống của mình. Ba muốn đi cứ để ông ấy đi, mẹ hãy sống vì mình thôi. Ngày xưa, mẹ dùng con để làm lý do bao biện cho mình, nhưng giờ con lớn rồi, mẹ không còn lý do để yếu đuối nữa đâu. Đi qua những tháng năm thăng trầm, con biết mẹ cũng phần nào nguôi ngoai rồi. Thời gian gần đây, ông ấy chủ động liên lạc cho mẹ. Cuộc sống hiện giờ của ba cũng ấm êm rồi, mẹ cũng tự tạo hạnh phúc cho mình thôi. Có lần, con hỏi mẹ, nếu ông ấy quay về, mẹ có tha thứ cho ông ấy không, có xem ông ấy là chồng nữa không? Chắc mẹ còn nhớ mẹ đã trả lời con như thế nào mà, đúng không? Mẹ nói : “Mẹ mệt rồi, tháng năm đó mẹ không còn muốn nghĩ đến nữa. Thôi thì mọi thứ tùy duyên vậy”. Nghe câu nói của mẹ, con hiểu được phần nào mẹ đã nguôi ngoai đi những ký ức đau buồn. Đến cuối cùng, người phụ nữ của con cũng chịu trút bỏ những gánh nặng trong lòng rồi. Mẹ không cần phải hy sinh, không cần phải hết lòng vì chồng con. Chỉ cần mẹ thương mình là đủ. Ngày xưa mẹ đã cố gắng giữ hạnh phúc cho con, bây giờ, hãy để con mang lại cuộc sống yên bình cho mẹ.

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