Tâm sự mẹ đơn thân: Tôi không muốn con mình lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc

Sống với mẹ chồng hà khắc, cộng với người chồng nhu nhược khiến tôi mệt mỏi, bế tắc vô cùng. Chịu đựng không nổi, tôi ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm một người mẹ đơn thân. Nhìn những người phụ nữ nuôi con một mình vất vả, tôi đã luôn tâm niệm rằng phải cố gắng để cho con mình lớn lên đầy đủ cha mẹ. Nhưng rồi, cuộc đời nào có ai biết sẽ đưa đẩy mình vào hoàn cảnh nào. Dù rất đau lòng, nhưng rồi tôi cũng chọn kí vào lá đơn ly hôn và dắt con ra khỏi nhà. Tôi không muốn con mình lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ xem nhau như người dưng nước lã. Tôi quen anh chỉ 6 tháng rồi tiến đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Tôi quen anh chỉ 6 tháng rồi tính chuyện kết hôn. Tuy thời gian quen nhau ít ỏi, nhưng tôi cảm thấy anh là một người đàn ông rất hiền lành, ít nói và quan tâm tôi. Chuyện cưới hỏi anh cũng lo hết sức chu đáo, cẩn thận khiến tôi càng tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tuy cưới nhau vội vàng nhưng tôi tin đây là người đàn ông có thể cho mình nương dựa cả đời.

Nhưng rồi sau ngày cưới, tôi mới bắt đầu nhận ra giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt. Gia đình chồng tôi rất hà khắc nếu không nói là cổ hủ. Xã hội bây giờ hiện đại rồi mà trong nhà này vẫn có tư tưởng rằng chồng là chủ, vợ phải nghe theo chồng trong mọi việc. Mẹ chồng luôn xét nét, bóng gió con dâu trong mọi chuyện khiến cuộc sống tôi ngột ngạt vô cùng. Biết rằng “nhập gia tùy tục” nhưng có nhiều điều khiến tôi không thể thích nghi nổi. Ví dụ, dù đói bụng đến đâu cũng không được ăn trước, phải đợi cả nhà cùng ăn. Bữa tối, ai có việc gì bận cũng gác hết lại để ăn cơm cùng gia đình. Nhưng công việc tôi bận rộn, nhiều khi phải tăng ca không kịp về ăn tối, khiến tôi thường xuyên bị mẹ chồng trách mắng. Tôi nghĩ, về trễ thì ăn sau rồi dọn dẹp, rửa chén nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Thỉnh thoảng, tôi muốn về thăm cha mẹ nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng. Bà bảo, có việc gì hệ trọng mới về, chứ lấy chồng rồi mà cứ về nhà mẹ đẻ chơi thì làm sao được.

Mẹ chồng hà khắc, luôn khiến cuộc sống tôi ngột ngạt vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Mẹ chồng tôi khuyên tôi nghỉ việc, ở nhà nội trợ, vun vén nhà cửa. Bà bảo, phận đàn bà sinh con, nuôi con, chăm lo cho chồng mới quan trọng chứ làm nhiều để làm gì? Ngay cả chuyện sinh con của vợ chồng tôi bà cũng phải đi coi tuổi. Chiều ý mẹ chồng, tôi để mình mang thai dù ý định 2 năm nữa mới có con. Khi mang thai con gái, con chưa ra đời bà đã nói thẳng rằng phải sinh bằng được con trai. Rồi tôi sinh con, bà can thiệp chuyện ăn ngủ, tắm rửa của cháu. Cháu ốm, bà bảo tôi cho cháu uống lá cây mà không cho đi bệnh viện… Cuộc sống tôi mệt mỏi, ngột ngạt vô cùng. Còn chồng tôi thì luôn nghe lời cha mẹ, luôn coi mẹ là trên hết. Tôi nuôi con bị mẹ chồng can thiệp đến mức trầm cảm, muốn ra ở riêng mà chồng không chịu. Anh bảo rằng tôi sống sung sướng quá hóa rồ, mẹ tôi chăm sóc kĩ lưỡng như thế còn đòi hỏi gì nữa. Con gái tôi mới được 6 tháng, mẹ chồng tôi ép tôi cai sữa để sinh đứa cháu tiếp theo. Tôi không đồng ý thì bị mẹ chồng ghét bỏ, chồng tôi nghe lời mẹ mà lạnh nhạt với tôi. Đau lòng hơn, mẹ chồng tôi còn nói rằng nếu không sinh được con trai thì sẽ bảo chồng ly hôn cưới người khác… Tôi chọn ly hôn và dắt con ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet Sống với mẹ chồng hà khắc, cộng với người chồng nhu nhược khiến tôi mệt mỏi, bế tắc vô cùng. Chịu đựng không nổi, tôi ly hôn và bế đứa con chưa tròn tuổi của mình rời khỏi căn nhà. Tôi luôn muốn con mình lớn lên trong bình yên, hạnh phúc. Nhưng nếu có một cuộc hôn nhân bất hạnh, cha mẹ không thương yêu thì làm mẹ đơn thân không phải tốt hơn hay sao? Tôi tin rằng cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ ổn khi rời khỏi căn nhà đó.

Đàn ông có thể hẹp hòi với cả thế giới nhưng hãy bao dung với người phụ nữ của mình Người chồng tốt chính là người đàn ông luôn bao dung với người phụ nữ của mình. Họ hiểu rằng vợ đôi lúc càm ràm, la mắng là vì muốn tốt cho mình, bận tâm đến mình.

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