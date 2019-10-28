Nghịch lý: Phụ nữ luôn muốn có một người chồng hiền lành nhưng lại rất dễ bị chinh phục bởi đàn ông hư

Đàn ông hư hỏng rất biết cách ăn mặc, chải chuốt nên ngoại hình lúc nào cũng chỉn chu, thơm tho. Họ giỏi ăn nói, biết rót vào tai những lời có cánh, biết bày tỏ sự ga lăng của mình với phụ nữ.

Phụ nữ luôn muốn có một người chồng tốt, hiền lành, chăm chỉ. Thế nhưng, khi yêu, khi lựa chọn đối tượng để kết hôn những người đàn ông hiền lành ấy thường dễ bị bỏ qua. Bởi giữa những đám đông, họ quá mờ nhạt, không có gì nổi trội. Họ không biết cách ăn nói, không biết tâm ý phụ nữ. Và phụ nữ lúc này, lại rất dễ bị chinh phục bởi những người đàn ông hư hỏng. Phụ nữ luôn dễ bị chinh phục bởi những người đàn ông hư hỏng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hư hỏng rất biết cách ăn mặc, chải chuốt nên ngoại hình lúc nào cũng chỉn chu, thơm tho. Họ giỏi ăn nói, biết rót vào tai những lời có cánh, biết bày tỏ sự ga lăng của mình với phụ nữ. Và đàn ông hư hỏng biết uống rượu, hết mình trong những cuộc chơi, tỏ ra mình cũng gì cũng am hiểu và thông tuệ. Với một người đàn ông như thế, phụ nữ nào không mê nhất là những cô gái mới lớn?

Còn đàn ông hiền lành thì sao? Giữa những đám đông, những bữa tiệc, họ thường im lặng nhiều hơn là bày trò. Họ ăn mặc giản dị, đồ đi làm và đi chơi là một. Họ vụng về, không biết nói những lời hay ho khiến phụ nữ vui lòng. Họ thường từ chối những cuộc nhậu, họ cũng ít sa vào những cuộc ăn chơi thường tình của đàn ông. Trong mắt phụ nữ, những người đàn ông như thế thật quá nhàm chán để làm bạn huống hồ gì là yêu. Đàn ông quá ga lăng, quá sành sõi chính là do những người đàn bà trong đời dạy anh ta - Ảnh minh họa: Internet Sau khi kết hôn, phụ nữ thường than vãn, thường khóc lóc và đau khổ nói rằng: “Tại sao tôi lại cưới phải một người chồng vô tâm, hời hợt, vô trách nhiệm đến như thế? Tại sao anh ta cứ rong ruổi với những cuộc chơi ngoài kia mà xem nhẹ vợ con?...”. Đàn bà lấy chồng, lại ao ước chồng mình hiền lành, giản dị, biết đặt gia đình trên hết mọi sự. Nhưng phụ nữ à, không phải chồng thay đổi mà ngay từ đầu bản chất anh ta là như thế.

Phụ nữ nên hiểu, một người đàn ông quá ga lăng, quá sành sõi chính là do những người đàn bà trong đời dạy anh ta. Một người đàn ông tâm lí, biết rót vào tai mình những lời mật ngọt thì với những người đàn bà khác anh ta cũng như thế. Một người đàn ông nhiều tiền, không tiếc tiền cho những cuộc chơi thì trước hay sau khi cưới anh ta cũng sẽ không thay đổi. Đừng trách đàn ông khi chính phụ nữ là người đã lựa chọn một người chồng như thế. Phụ nữ hơn nhau chính là ở cách chọn chồng - Ảnh minh họa: Internet Kết hôn là chuyện đại sự một đời. Khi phụ nữ chọn chồng, đừng nhìn vào ngoại hình, vật chất, đừng nghe những lời mật ngọt rót vào tai, phụ nữ hãy khôn ngoan để lựa chọn một người chồng xứng đáng cho cuộc đời mình. Một anh chàng ít nói, lúng túng, không biết cách giao tiếp nhưng ở cạnh ta những lúc cần còn hơn một kẻ lẻo mép, mồm 5 miệng 10 nhưng lúc cần lại chẳng thấy đâu. Hãy yêu một người giản dị, quan tâm gia đình, chăm chỉ trong công việc còn hơn một kẻ vung tiền cho những cuộc chơi phù phiếm và chạy theo những giá trị rỗng tuếch. Phụ nữ hơn nhau không ở tấm chồng mà chính là ở cách chọn chồng như vậy!

Nỗi khổ tâm của phụ nữ khi cưới nhầm chồng 'mãi không chịu lớn' Trước khi kết hôn, nếu nhận ra người đàn ông chỉ là một "đứa trẻ to xác" thì bạn hãy dứt khoát buông tay. Bởi, phụ nữ yêu nhầm người thì khổ một nhưng cưới nhầm chồng thì khổ sở gấp ngàn lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghich-ly-phu-nu-luon-muon-co-mot-nguoi-chong-hien-lanh-nhung-lai-rat-de-bi-chinh-phuc-boi-dan-ong-hu-342421.html