Sau ly hôn: Đàn ông hối hận, còn đàn bà sẽ bình yên

Thực tế nhiều phụ nữ sau ly hôn đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn. Và đàn bà sẽ luôn bình yên, bởi họ còn con cái trong đời.

Trước ly hôn, đàn bà khóc, đàn ông sẽ cười. Đàn bà khóc vì đau đớn, tổn thương, vì tâm huyết của mình cho gia đình đổ sông, đổ biển. Đàn bà trước ly hôn hoang mang và sợ hãi con đường chông chênh phía trước. Còn tâm lý đàn ông thì ngược lại, họ thường không quá buồn bã, thậm chí có người còn vui mừng, hả hê. Đàn ông nghĩ rằng mình sắp được giải thoát, sắp được cởi trói và có thể tự do để đến với người phụ nữ khác. Trước ly hôn, đàn bà sẽ dằn vặt và đau khổ rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi, sau khi ly hôn, đàn ông mới chính là người phải hối hận và khổ sở. Hãy so sánh một người đàn ông trước và sau ly hôn xem. Trước đó, quần áo chỉn chu, ra đường thơm tho từ đầu đến chân. Đi làm, chỉ cần bước về nhà là đã có cơm ngon canh ngọt dọn sẵn, nhà cửa gọn gàng. Còn sau ly hôn, đàn ông sống trong một mớ hỗn độn và bừa bộn. Cơm nước chểnh mảng, nhà cửa như bãi chiến trường. Buổi sáng lo đi kiếm từng chiếc áo, chiếc vớ để mặc vội đi làm.

Đàn ông nhiều người nghĩ rằng, không có người phụ nữ này thì mình sẽ có người phụ nữ khác. Ly hôn vợ thì đến với nhân tình và chính cô ấy sẽ thay thế vợ để lo toan cho mình. Nhưng nhân tình chỉ thích hợp cho những cuộc hò hẹn với nến và hoa hồng, thích được đi ăn ở nhà hàng, thích được đi chơi và cung phụng. Nhân tình không bao giờ muốn vào bếp nấu ăn, vun vén nhà cửa, giặt giũ quần áo… Rồi đàn ông sẽ nhận ra rằng, trên đời này chỉ có duy nhất một người phụ nữ vì anh mà cố gắng và hy sinh không ngừng. Nhưng oái ăm thay, chính anh đã đẩy người vợ ấy ra khỏi cuộc đời của mình rồi. Sau ly hôn, đàn ông sẽ nhận ra lỗi lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet Còn phụ nữ sau ly hôn, dẫu đau đớn đến mấy rồi họ cũng sẽ bình tâm và dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Họ tìm lại được giấc ngủ ngon, được sống trong sự bình yên mà chẳng phải chịu đựng những nỗi khổ tâm, dằn vặt. Họ như quay trở lại thời son rỗi một lần nữa, tự do làm những điều mình thích, sống cuộc đời của mình mà chẳng sợ ai phán xét, chỉ trích. Đàn bà có thời gian yêu thương bản thân. Họ nỗ lực không ngừng trong công việc để tạo dựng chỗ dựa vững chắc cho con. Thực tế đàn bà ly hôn đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn. Và đàn bà sẽ luôn bình yên, bởi họ còn con cái trong đời.

Phụ nữ sau ly hôn xinh đẹp và tìm được bình yên trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Sự hối hận chính là điều dằn vặt đàn ông sau ly hôn hơn cả. Những ngày tháng một mình sẽ giúp anh nhận ra lỗi lầm của mình. Bao nhiêu năm sống vô tâm, tệ bạc, coi rẻ tình thân. Đến bây giờ chỉ còn trơ trọi và cô đơn một mình. Nhiều người đàn ông ngoại tình, khiến vợ chồng ly hôn còn bị con cái coi thường, không nhìn nhận. Đàn ông có thể có tất cả trong tay, địa vị, tiền bạc, những mâm cơm ê hề thịt cá nhưng thứ anh đánh mất vĩnh viễn không bao giờ có thể có lại được: Đó là tình thân và một mái ấm gia đình.

Phụ nữ rời đi bởi vì đàn ông đã từ bỏ trước Tâm lý phụ nữ khi chia tay là họ không thể nào bỏ đi nếu người đàn ông quyết tâm giữ lại. Phụ nữ rời đi, chính là vì đàn ông đã từ bỏ trước rồi!

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