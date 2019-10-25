Đàn bà ngoại tình: Chỉ còn lại sự cô độc khi bước xuống giường

Tâm sự gia đình 25/10/2019 10:46

Đàn bà ngoại tình, cả cuộc đời sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Bị thiên hạ cười chê, hổ thẹn với chính những đứa con mình sinh ra.

Đàn bà oán trách, đau khổ khi chồng ngoại tình nhưng rồi có mấy ai can đảm để bỏ chồng? Và rồi, đàn ông ngoại tình, sau lỗi lầm họ trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên hạ và cả người vợ vẫn tự nhủ rằng: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Đàn ông sai nhưng biết hối lỗi là tốt”. Nhưng đàn ông có mấy ai tha thứ cho người vợ ngoại tình? Đàn bà phản bội chồng, điều còn lại chỉ còn là sự cô độc mà thôi.

dan ba ngoai tinh 1
Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng có người đàn ông nào tha thứ cho vợ phản bội? - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, nhân phẩm và đức hạnh luôn là điều quan trọng nhất. Một lần lên giường với đàn ông khác, phụ nữ đã tự chà đạp lên nhân cách của mình. Miệng đời cay độc lắm, họ sẽ luôn chỉ trích và kết tội: “Thứ đàn bà lăng loàn, trắc nết. Hạng đàn bà như vậy bỏ đi không tiếc?” Phải chăng xã hội không hề công bằng, họ dung túng cho đàn ông ngoại tình và quá khắt khe với phụ nữ?

Đàn bà ngoại tình cũng nhiều dạng, nhiều kiểu. Có người tham lam, không cưỡng nổi mình trước những cám dỗ. Có người khi sống với chồng cảm thấy vô cùng cô đơn. Có người lại ngã vào lòng người khác như một cách để trả thù chồng phản bội… Nhưng dù với lí do gì đi chăng nữa, đàn bà nên nhớ rằng cuối cùng mình cũng sẽ nhận lấy sự cô độc. Bước xuống giường, một bản án đang đợi và đàn bà phải dành cả đời để trả giá cho tội lỗi của mình.

Sĩ diện của đàn ông cực kì lớn. Họ có thể “ăn vụng” bên ngoài như không thể chấp nhận được chuyện vợ phản bội. Với đàn ông không gì xấu hổ và nhục nhã bằng việc vợ ăn nằm với người khác. Bởi thế, khi vợ ngoại tình đa phần đàn ông đều chọn cách bỏ vợ. Thậm chí kí vào lá đơn ly hôn mà không hề tiếc nuối, buồn phiền. Không có chuyện đàn bà sau ngoại tình sẽ được bao dung, được cho một cơ hội. Vì thế ngoại tình với đàn bà vĩnh viễn là con đường một chiều, không có cơ hội quay đầu.

dan ba ngoai tinh 2
Đàn bà ngoại tình, không có cơ hội quay đầu - Ảnh minh họa: Internet

Ai đó sẽ nói rằng: “Nếu chồng bỏ thì đến với tình nhân”. Xin thưa, sẽ chẳng có người đàn ông nào muốn đi trọn đời trọn kiếp với một người đàn bà từng phản bội chồng. Khi ôm người đàn bà trong tay, họ có thể thốt ra những lời mật ngọt ong bướm. Nhưng đó chỉ là sự giả tạo để che giấu đi những hoài nghi, toan tính trong lòng. Họ chẳng dại gì mà từ chối một người đàn bà sẵn sàng ngã vào lòng họ. Đến với đàn bà có chồng, họ cũng đâu thiệt thòi mất mát gì. Nhưng, sau những tháng ngày chán chê, mỏi mệt họ quay trở về với gia đình hoặc tìm kiếm một phụ nữ ngoan hiền để đi cùng họ suốt đời.

Đàn bà ngoại tình nhiều khi đánh thương hơn đáng trách. Tự sâu trong thâm tâm họ có những nỗi niềm mà vĩnh viễn không ai có thể hiểu được. Ôm người đàn ông khác mà sợ hãi, hoài nghi. Đàn bà nào cũng thế thôi, luôn khao khát kiếm tìm sự yêu thương, trân trọng. Không người đàn bà nào dại dột khi chồng tử tế, nâng niu lại tìm kiếm một người đàn ông khác. Nhưng rốt cuộc lại, mọi thứ hạnh phúc đều tan biến như bọt xà phòng.

dan ba ngoai tinh 3
Cuối cùng, đàn bà chỉ còn lại sự cô độc mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào lãnh địa ngoại tình, cả cuộc đời người đàn bà sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Mang tiếng xấu cả đời, hổ thẹn với chính những đứa con mình sinh ra. Đàn bà nếu có một người chồng tệ bạc, hãy mạnh dạn giải thoát cho mình, ký vào lá đơn hy hôn rồi hãy tìm kiếm hạnh phúc mới. Ngoại tình chính là sự dại dột nhất trong cuộc đời đàn bà.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên bên con

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên bên con

Tôi còn may mắn hơn rất nhiều người đàn bà khác bởi vì sau khi ly hôn vẫn còn có con, còn một công việc tốt để nuôi con. Không có chồng cũng chẳng phải là điều gì kinh khủng quá. Đàn bà một đời chồng như tôi, giờ chỉ sợ thiếu tiền và thiếu tự tin thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ ngoại tình đàn ông ngoại tình đàn bà có chồng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng