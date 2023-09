Ngoại tình giống như một căn bệnh vậy. Nó xuất phát từ tâm lý chán cái cũ thèm cái mới. Thực ra, nếu đàn ông ngoại tình mà theo kiểu cạn tàu ráo máng với “cái cũ”, thì dễ xử hơn nhiều. Ít nhất, loại người này trái tim không rộng lớn đến mức chứa được nhiều người. Loại người này chỉ dung nạp được cái mình muốn và đào thải cái mình hết muốn.

Trường hợp này, những người vợ của kẻ ngoại tình cũng thật may mắn. May mắn ở chỗ, họ không có lí do để chần chừ ở bên cạnh con người đó nữa. Ngay cả khi người vợ còn bi lụy chưa thể rời đi, người đàn ông đó cũng sẽ không cho họ cơ hội ở lại. Vậy là, chả cần vô tình hay hữu ý, người vợ cũng tự tách bạch ra được kẻ phản bội. Họ được tự do!