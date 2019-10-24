Đàn ông ngoại tình đơn giản lắm! Chỉ là những cuộc vui tránh gây nhàm chán, như những trải nghiệm thú vị điểm tô thêm cho cuộc đời, giống như trên bàn tiệc phải có nhiều món ăn vậy.

Chuyện đàn ông ngoại tình bây giờ chẳng phải chuyện hiếm nữa. Không những giấu giếm, lén lút nhiều người đàn ông còn tự hào, công khai chuyện đó với bạn bè chiến hữu của mình. Họ ngụy biện tội lỗi của mình bằng những suy nghĩ hời hợt và nông cạn: “Chỉ là ăn chơi thôi mà”, “ăn vụng nhưng sẽ không bao giờ bỏ vợ”… Đàn ông ngụy biện cho chuyện ngoại tình bằng suy nghĩ hời hợt và nông cạn - Ảnh minh họa: Internet Chính tôi cũng đã nghe một người đồng nghiệp của mình thú nhận chuyện ăn vụng. Anh nói về chuyện ngoại tình một cách tỉnh bơ, như ăn một cái bánh, uống một cốc nước chứ chẳng phải là phản bội vợ. Anh nói rằng ngoại tình là do tò mò, muốn tìm kiếm sự mới lạ, muốn đổi gió một chút thôi. Nhưng yên tâm, anh vẫn chưa dại dột đến mức sa vào mối tình này để bỏ vợ bỏ con đâu.

Ngoại tình giống như một căn bệnh vậy. Nó xuất phát từ tâm lý chán cái cũ thèm cái mới. Thực ra, nếu đàn ông ngoại tình mà theo kiểu cạn tàu ráo máng với “cái cũ”, thì dễ xử hơn nhiều. Ít nhất, loại người này trái tim không rộng lớn đến mức chứa được nhiều người. Loại người này chỉ dung nạp được cái mình muốn và đào thải cái mình hết muốn. Trường hợp này, những người vợ của kẻ ngoại tình cũng thật may mắn. May mắn ở chỗ, họ không có lí do để chần chừ ở bên cạnh con người đó nữa. Ngay cả khi người vợ còn bi lụy chưa thể rời đi, người đàn ông đó cũng sẽ không cho họ cơ hội ở lại. Vậy là, chả cần vô tình hay hữu ý, người vợ cũng tự tách bạch ra được kẻ phản bội. Họ được tự do!

Đàn ông ngoại tình nhưng về nhà vẫn ngọt nhạt rằng rất yêu vợ - Ảnh minh họa: Internet Nhưng kiểu ngoại tình rồi vẫn lấp liếm rằng thương vợ, thương con, vẫn cần gia đình thì khó xử hơn rất nhiều. Những người đàn ông như thế thường lớn lên trong sự ngu ngốc, ích kỉ và tham lam. Họ ngoại tình như một thú vui tìm “cái mới”, trong khi bản thân vẫn hoàn toàn xác định được rằng mình cần “cái cũ”, không thể bỏ “cái cũ”. Trái tim của loại người này nhỏ hẹp tới mức không chứa được bất kì ai, trừ chính bản thân họ! Với đàn ông, chuyện ngoại tình đơn giản lắm. Chỉ là những cuộc vui thú tránh gây nhàm chán, như những trải nghiệm thú vị điểm tô thêm cho cuộc đời, giống như trên bàn tiệc phải có nhiều món ăn vậy. Như các ông chồng thời nay thường hay nói rằng: “Anh đâu có bỏ vợ, anh chỉ kiếm thêm thôi”. Dẫu có tha thứ, người vợ không bao giờ ngừng tổn thương vì kẻ trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có chồng ngoại tình dạng này khổ ải vô cùng. Khi có ý định ly hôn, đàn ông lại ngọt nhạt, rót vào tai những lời xin lỗi, cầu khẩn, van xin tha thứ. Họ luôn biết cách làm người phụ nữ mềm lòng, yếu đuối. Nhưng rồi, dù có tha thứ cho chồng ngoại tình thì những người vợ mãi mãi không bao giờ có thể ngừng tổn thương được nữa. Người chồng sẽ ở bên người vợ hạnh phúc vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lại lén lút đâm sau lưng vợ bằng những lỗi lầm quen thuộc của mình. Phụ nữ nên nhớ rằng ngoại tình là một loại sở thích, một kiểu lối sống, một dạng khẩu vị. Bạn không thể bắt ai đó từ bỏ sở thích, lối sống và khẩu vị của mình. Đàn bà chỉ có thể từ chọn bỏ họ. Nếu chọn ở lại, hãy chuẩn bị tâm thế sẽ bị tổn thương thêm nhiều lần nữa.

Đàn ông thành công là người làm được hai việc: Để vợ nói tốt về mình, để con tự hào về cha Chỉ cần trở thành người chồng, người cha tốt thì trong mắt vợ con anh đã là người đàn ông thành công và bản lĩnh. Không cần làm những việc lớn lao vĩ đại, chỉ cần làm cho vợ con của mình hạnh phúc là đủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-muon-them-nhung-khong-bao-gio-muon-bot-342082.html